Divers sportifs

Maroc-Gabon

Lancement de la vente des billets



La Fédération Royale marocaine de football informe les supporters marocains que l’opération de vente des billets du match amical, Maroc-Gabon programmé le mardi 15 octobre au Grand Stade de Tanger, a débuté jeudi 10 octobre via le portail électronique officiel www.frmf.ma et à partir du samedi 12 octobre aux points de vente mentionnés ci-après:

Prix des billets fixés par le Comité d’organisation :

Catégorie III : 30 dirhams.

Catégorie II : 50 dirhams.

Catégorie I : 100 dirhams.

Premium : 150 dirhams.

Points de vente et de retrait des billets :

A Tanger:

Salle Ziaten (retrait des billets achetés sur Internet).

Grand stade (vente directe des billets aux guichets).

Salle Badr (vente directe des billets aux guichets).

Issam sport (vente directe des billets aux guichets).

Horaires d’ouverture des guichets :

Matinée de 9h00 à 13h00.

Après midi de 14h00 à 19h00.

N.B :

Fournir la Carte d’identité nationale aux guichets de vente des billets.

Fournir le récépissé de vente pour les opérations d’achat sur Internet.



Fethi Jamal jette l’éponge



Fethi Jamal a décidé de quitter son poste de directeur sportif du Raja de Casablanca, section football, indique le site officiel du club, rajacasablanca.com

Le Raja a tenu à remercier Fethi Jamal pour le travail qu’il a accompli au sein du club, conclut le communiqué.



Scandale de

pédophilie au Raja



Un jeune joueur de l’école du Raja, section football, s’est dit victime d’une agression sexuelle. Un acte abject qui aurait été commis par un cadre technique du club aussitôt congédié par la direction des Verts.

D’ailleurs, le président du Raja, Jawad Ziyet, a décidé de porter l’affaire devant la justice.



Beach-taekwondo



Sept athlètes de l'équipe marocaine de Poomsae (démonstration) prendront part au championnat du monde de beach-taekwondo, prévu ce week-end à Hurghada, en Egypte.

Il s'agit d'Ikhlas Al Hayek, Hajar Al Saadi, Jihane Sebai, Aya lassal, Omar Kassit, Hatem Ouakil et Alaae Sawsan.

La délégation nationale est conduite par Idriss Arkoubi.

71 athlètes venant de 15 pays participent à ce championnat dont la première et la deuxième éditions se sont déroulées en Grèce.