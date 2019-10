Divers sportifs

Tournoi

de l’UNAF



La sélection nationale féminine U20 a remporté le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) lundi 7 octobre à Tanger.

L’EN s’est imposée face à la Tunisie lors de la 3ème journée et termine la compétition avec neuf points suite à trois victoires.

La deuxième place du classement est revenue au Burkina Faso (6 pts) suivi de l’Algérie (3 pts). La Tunisie est quatrième avec 0 point.



Futsal



La sélection nationale de futsal, championne d'Afrique en titre, s'est imposée (5-0) lundi face à la Chine, en match comptant pour la 2ème journée du tournoi international de Changshu qui se tient en Chine jusqu'au 8 octobre.

Les cinq réalisations ont été l’œuvre de Bilal El Bakkali (deux buts), Idriss Raïs El Fenni, Saad Knia et Mohamed Jaouad, a indiqué un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football.

La sélection marocaine devait affronter le Danemark mardi en match comptant pour la troisième journée, fait savoir la même source.



Rallye



La 30ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc se tiendra du 13 au 28 mars 2020 avec la participation de 436 femmes de 12 nationalités, dont 20 Marocaines, inscrites à bord de 4x4, quad/SUV, e-gazelles ou crossover, ont annoncé, jeudi à Casablanca, les organisateurs.

Lors d'un point de presse dédié à la présentation de cet événement, initié sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, Mme Dominique Serra, fondatrice et organisatrice de l’événement, a indiqué que cette manifestation sportive réunit des femmes de talent, impliquées et déterminées, qui partagent les mêmes valeurs : la solidarité, le goût du challenge, la loyauté et l’entraide, ajoutant que pour la 30è édition ''les Gazelles s’élanceront dans le sublime désert marocain pour tracer leur route et découvrir des paysages à couper le souffle entre terre et sable''.

Elle a rappelé que l’événement sportif féminin pionnier et inégalé est un défi basé sur la navigation à l’ancienne, l’écoconduite et non sur la vitesse. Sans GPS, ni téléphone mobile, uniquement à l’aide d’une carte, de coordonnées géographiques et d’une boussole, les Gazelles doivent calculer leur parcours entre terrain hors-piste et dunes, a-t-elle expliqué.