Divers sportifs

Championnat D1



Le championnat national de football, Botola Pro D1, se poursuivra pour le compte de la troisième journée, sachant que le bal de cette manche devait être ouvert vendredi par la rencontre opposant le DHJ au MCO.

Dimanche, deux rencontres sont à l’ordre du jour, à savoir RCOZ-OCK (16h00 au stade municipal à Oued Zem) et MAT-RCAZ (18h00 au stade Saniet Rmel à Tétouan).

Mercredi 2 octobre à partir de 20 heures, le FUS accueillera, au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, la RSB.

A noter que les matches CAYB-RCA, HUSA-ASFAR, OCS-RBM et WAC-IRT ont été reportés.



Botola D2



Les matches de la troisième journée du championnat national de football de seconde division auront lieu ce dimanche à partir de 16 heures.

Le programme de cette journée se décline comme suit : ASS-IZK, CAK-RAC, KACM-WST, MAS-WAF, OD-KAC, SCCM-CRA, TAS-CJBG et USK-JSS.

A souligner que le derby MAS-WAF se jouera au stade 18 Novembre à Khémisset.



Sport

nautique



La Fédération Royale marocaine de sauvetage et de secourisme a organisé récemment, à la base nautique de Mohammedia, le premier championnat du Maroc de sauvetage-secourisme sportif sur eau plate.

Le Beach Club de Rabat était représenté dans cette compétition par des sauveteurs qualifiés, ce qui lui a permis de décrocher la médaille de bronze derrière le club nautique de la douane de Rabat et le Raja de Casablanca qui devient le premier club à remporter le championnat du Maroc du sauvetage et secourisme.

Le résultat de Beach Club de Rabat va sans aucun doute pousser les responsables du club à doubler d’efforts pour rester au-devant de la scène du nautisme.