Divers sportifs

Taekwondo



La Fédération Royale marocaine de taekwondo s'est engagée dans la mise en œuvre du programme "Sport et études" mis en place en collaboration avec les ministères de l'Education nationale et de la Jeunesse et des Sports, et ce au lycée Aïn Sebaa à Casablanca.

Ce programme sportif ambitieux qui vise à créer des lycées sportifs dans tout le Royaume sera adopté dans une première étape dans les régions Casablanca-Settat et Tanger-Tetouan-Hoceima avant d'être généralisé sur l'ensemble des régions, a indiqué un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo.



Echecs



L'Association Le Maroc sportif (AMS) organise, le 29 septembre, le tournoi national des échecs "feu Abderrahmane Ennahar" au siège de l’association à Salé.

Le tournoi, qui connaîtra la participation d'environ 100 joueurs d'échecs dont des champions tels que Khalid Charfi et Bachir Sebii, se déroulera au système suisse en 7 rondes à la cadence Fischer de 15 minutes + 15 secondes aux pendules électroniques, indique un communiqué de l'AMS.



Trail



L'athlète marocain Aziz Bachou a remporté le Trail Beach écologique et social organisé à la station balnéaire de Sidi Rahal qui s'étend sur une distance de 42 km.

La deuxième et la troisième positions sont revenues respectivement à Youssef El Baz et Said Arikit. Côté dames, le titre a été décroché par Aziza Amrani qui a devancé Rabia Jamali.

Dans la course de 29 km, Yazid Emgharm a terminé premier, tandis que Mourchid Alaoui et Reda Al Bahri ont décroché, respectivement, la deuxième et la troisième positions. Chez les dames, Asma Bourdouar a remporté le titre pour la même course, en devançant Souad El Haddad et Diane Schmidt.

Concernant la course de 19 km, Said Outaleb a remporté l'épreuve devant Lahcen Akdach et Fakhir Abdellatif, alors que le titre féminin est revenu à Kawtar Khatabi. La deuxième et la troisième positions ont été décrochées respectivement par Ibtisam Kaghat et Sarah Benchekroun.