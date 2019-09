Divers sportifs

Marathon



La 12ème édition du Marathon international de Casablanca, rendez-vous incontournable d'athlètes de haut niveau et des coureurs amateurs, se déroulera le 6 octobre prochain, ont annoncé mercredi les organisateurs.

"La ville de Casablanca a rassemblé toutes les énergies et les compétences dont elle dispose pour faire de l'édition 2019 une célébration inclusive qui devrait marquer les esprits et compter encore plus de participants", ont promis les organisateurs dans un communiqué. En comptant plus de 4.000 participants, dont des compétiteurs de renommée mondiale, la onzième édition de cette compétition, initiée par la société de développement local "Casablanca Events et Animation", était "une véritable réussite et a définitivement inscrit cet événement sur la liste des grands rendez-vous sportifs internationaux", à la faveur de valeurs portées sur "le dépassement de soi, le partage et la solidarité". Grâce aux quatre épreuves programmées (marathon, semi-marathon, 10 km et kids run), "tout un chacun, quels que soient son âge et ses performances, est invité à faire partie de cette grande fête du sport dans la région", espèrent les organisateurs.

Par le choix d’un parcours qui démarre au mythique Complexe Mohammed V et traverse les hauts lieux de la ville, le marathon mettra en valeur la beauté architecturale de cette cité et rappellera à tous que les valeurs prônées par le sport, notamment l’ambition, la solidarité et le vivre ensemble, sont inscrites dans l’ADN de Casablanca.



Boxe



Le boxeur marocain Mohamed Hamoute a battu, mercredi soir à Iekaterinbourg en Russie, le boxeur Tadjik Sagizov Bakhtovar dans le cadre des Championnats du monde de boxe élite, organisés du 11 au 21 septembre.

Le pugiliste, en lice dans la catégorie -57 kg, est parvenu à battre son rival sur décision arbitrale et a validé ainsi son ticket pour le 16ème de finale de la compétition.

Cinq boxeurs marocains participent aux championnats du monde élite, aux côtés de 365 boxeurs venus de 78 pays dans l'espoir de décrocher les meilleurs résultats dans la capitale de l’Oural russe.

Outre Mohamed Hamoute, la sélection nationale comprend Saïd Mortaji (-52 kg), Zine El Abidine Amrough (-69 kg), Tarik Allali (-75 Kg) et Younès Baâlla (-91 kg).

Voici par ailleurs le planning des rencontres prochaines des pugilistes nationaux :

Le 14 septembre : Mortaji - Yusifzada Masud (Azerbaïdjan) / Amrough - Abderrahman Ahmed (Soudan) / Allali - Marcial Eumir (Philippines). Le 16 septembre : Baâlla - Tadas Tamasauskas (Lituanie).