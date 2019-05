Divers sportifs

Ngoma au Raja



Le milieu de terrain international congolais Fabrice Ngoma s'est engagé avec le Raja de Casablanca pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2019, ont indiqué, mardi, les Verts sur leur site officiel.

Agé de 25 ans, Ngoma évoluait depuis deux saisons à l'AS Vita Club, dans sa ville natale de Kinshasa. Il s'agit de la 3è recrue du Raja cette saison, après Mohsine Moutouali et Salif Coulibaly.



Le WAC

sanctionné



La Commission centrale de discipline et du fair-play de la Fédération Royale marocaine de football qui s’est réunie lundi 20 mai 2019 et a décidé ce qui suit :

En Botola Maroc Telecom D1 :

29ème journée :

- Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du Wydad Athletic Club (WAC) après l’usage par ses supporters de fumigènes lors du match face à l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) selon l’article 105 du Code disciplinaire.

- Amende de 10.000 dirhams à l’encontre du WAC après le jet de projectiles sur l’aire de jeu, ce qui a causé à l’interruption à deux reprises du match face à l’IRT (art.105 du Code disciplinaire).

- Amende de 20.000 dirhams à l’encontre de l’IRT après l’usage par son public de fumigènes lors du match face au WAC (art.105 du Code disciplinaire).

- Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du Difaa Hassani d’El Jadida (DHJ) après l’usage par son public de fumigènes lors du match face au Hassania Union Sport d’Agadir (HUSA) selon l’article 105 du Code disciplinaire.