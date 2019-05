Divers sportifs

L’Espérance

à Casablanca



Le club de l’Espérance de Tunis est attendu aujourd’hui à Casablanca en perspective de son match contre le Wydad, comptant pour la finale aller de la Ligue africaine des clubs champions, prévu ce vendredi à partir de 22 heures au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

La formation tunisoise, tenante du titre, se rendra au Maroc au grand complet pour disputer cette finale qui sera arbitrée par le referee égyptien Mahmoud Gricha.

A rappeler que le Wydad se trouve en concentration depuis lundi dernier à Bouznika.



El Fahli et Baadi dans

la liste de Renard



Le sélectionneur national Hervé Renard a convoqué dans une première liste deux joueurs du Hassania d’Agadir, le latéral Abdelkrim Baadi et l’ailier Youssef El Fahli, rapporte le site officiel du club soussi.

Lesdits joueurs participeront au stage du Onze national qui débutera le 3 juin prochain pour préparer les phases finales de la CAN 2019 qui débutera le 21 juin en Egypte.

Pour rappel, le Maroc évoluera dans le groupe D aux côtés des sélections de la Côte d’Ivoire, de la Namibie et de l’Afrique du Sud.



Neuchâtel Ladies

Championship



Les Marocaines Lina Belmati et Intissar Rich ont réalisé des résultats satisfaisants lors du championnat du golf féminin, Neuchâtel Ladies Championship, organisé du 16 au 18 mai en Suisse. Opposées à des professionnelles, les 2 golfeuses marocaines, en particulier Lina Belmati, ont fait mieux que se défendre lors de ce tournoi qui fait partie du Ladies European Tour Access Series, remporté par la Suédoise Annelie Sjoholm (216) devant l'Allemande Greta Isabella Volke également.

Les deux golfeuses marocaines ont passé le Cut. Lina Belmati en jouant 82-75-72 232 +18 a terminé à une honorable 32ème place tandis que Intissar Rich a occupé la 55ème place (+26).