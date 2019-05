Divers sportifs

GP SAR la Princesse

Lalla Meryem

de tennis



La Grecque María Sákkari a créé la grosse surprise du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, en écartant, en quart de finale, la tenante du titre et tête de série N.1, la Belge Elise Mertens.

Au bout d'un vrai bras de fer d'1h52min, Sákkari a empoché le premier set (6-4), avant de boucler le deuxième, face à une Mertens diminuée physiquement, au jeu décisif 7-6 (7/2). Au dernier carré, la Grecque devait être opposée à une autre Belge Van Uytvanck, tombeuse de sa compatriote Ysaline Bonaventure 5-7, 6-1, 6-2. Plus tôt dans l’après-midi, la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, 42è mondial, avait été éliminée au même tour face à la Britannique Konta Johanna Konta 7-6, 4-6, 4-6.

En demi-finale, Konta (tête de série N.7) devait affronter l’Australienne Ajla Tomljanovic, qui avait pris le dessus sur la Suédoise Rebecca Peterson (SWE) 6-2, 6-4.



Championnat

de Muai thaï



La Ligue du Gharb de Muai thaï a organisé, récemment à la salle des sports à Souk Sebt, les phases finales du Championnat du Maroc de la discipline.

A émergé du lot lors de ce championnat le jeune athlète Nourddine Kiki qui a dominé ses adversaires pour pouvoir fouler la plus haute marche du podium.

Une distinction qui ne devrait constituer qu’une première étape vers d’autres consécrations sur le plan international.