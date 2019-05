Divers sportifs

GP SAR la Princesse

Lalla Meryem

de tennis



La Belge Elise Mertens, tenante du titre du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, semble bien partie pour conserver son sacre en se qualifiant pour les quarts de finale de l'édition 2019 aux dépens de la Serbe Ivana Jorovic.

Mertens, 18è joueuse mondiale, s'est défaite sans anicroche de sa rivale (99è mondiale) par deux sets à zéro (6-4/6-0).

Mardi, la Taïwanaise Hsieh Su-wei a validé son billet pour les quarts de finale grâce à sa victoire face à l'Espagnole Lara Arruabarrena (6-4/7-5/6-3).



Eco-trail

d’Amizmiz



Le runner Adil Moussaoui a remporté la course la plus dure du 2è Eco-trail d'Amizmiz, organisé les 27 et 28 avril par l'Association "Trail Maroc" sous le signe de l’écologie et du développement durable.

Moussaoui a traversé les 66 km de l'épreuve en 7 heures 41 minutes et 26 secondes, devançant Ali Lansiri, deuxième avec un chrono de 7h 42 min et 22 sec, et Aït Omar Ismail, arrivé troisième en 8h 4min et 59 sec.

Trois autres courses ont été disputées dans le cadre de cette édition 2019 de l'Eco-trail. Il s'agit d'un 9 km ouvert à tous les amateurs de la randonnée en montagne, d'une épreuve de 21 km pour les athlètes les plus aguerris et d'un 29 km qui enchaîne parcours en forêt et pistes à flanc de canyons. Le 9 km a été remporté, chez les hommes, par Mouad El Ghazouani alors que Safae Benzine s'est adjugé l'épreuve chez les dames.

L'épreuve au 21 km a été marquée par l'excellente performance d'Ismail Boutefdi arrivé en tête, suivi respectivement de Zakaria Ahrou et Mohamed Belhaj. Alors que chez les dames, la victoire est revenue à Oumeima Kdayer.

Mouad Idabdallah s'est adjugé les 29 km en terminant devant Houcine Ait Elhaj et Abdelghani Doumi, respectivement deuxième et troisième, tandis que Hasnaa Hamdouch a remporté l'épreuve féminine devant Aicha Biboudali (2è) et Mouna Hafsi (3è).