Divers sportifs

Championnat D1



Le Hassania d'Agadir a concédé un nul blanc à domicile face au Rapide Oued Zem, en match de la 26è journée du Botola Maroc Telecom D1, disputé lundi soir au stade Adrar.

Suite à ce nul, le HUSA occupe la 4è place avec 37 points, alors que le RCOZ est 11è avec 31 unités.



Muay-thaï



Les Associations Nice Mohammedia et Al Khouloud Salé ont remporté à Kénitra, respectivement le 20è championnat national seniors messieurs et le 16è dames de muay-thaï.

Au classement final, Nice Mohammedia a devancé Team Bara de Témara et Sitan Gym de Rabat.

Chez les dames, la deuxième place est revenue à l'Association Bahri Casablanca et Achouaâla Moulay Yaacoub.

Dans les épreuves des juniors, Achouaâla Moulay Yaacoub s’est adjugé les commandes du classement, suivie de l’Association Al Okhowa et de l’Association Bangkok de Casablanca.

Le classement dames a été dominé par Bahri Casablanca, devançant Achouaâla Moulay Yaacoub et Abtal Al Mostaqbal de Fès.

Au terme de cette compétition, organisée par la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et disciplines associées, en partenariat avec l’ambassade du Thaïlande au Maroc, Soufiane Merzak et Oumaima El Ourat ont été désignés meilleurs combattant et combattante.



Handisport



Le Maroc a remporté deux médailles au Championnat du monde du marathon handisport de Londres, organisé dimanche dans la capitale britannique, selon le site officiel des Jeux paralympiques.

Les deux athlètes marocains sacrés dans cette compétition sont El Amine Chentouf (médaille d'or dans la catégorie T12 réservée aux non voyants) et Abdelhadi El Harti (médaille de bronze dans la catégorie T46, amputés). Les deux athlètes ont été décorés par le Prince Harry, Duc de Sussex.

Chentouf a décroché la médaille d'or, catégorie T12, en réalisant un temps record de 2h21min23s, devançant l’Espagnol Alberto Suarez Laso (détenteur de la médaille d'or au marathon de Londres en 2018) et le Japonais Tadashi Horikoshi (médaille de bronze au championnat mondial de 2015). Chentouf avait déjà remporté une médaille d'argent dans ce marathon l'année dernière. En 2016, il avait battu le record (catégorie T11/12), en signant sa 3ème victoire consécutive dans cette compétition avec un chrono de 2h 21mn et 33s.

La même année, l'athlète marocain a remporté la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, dans la catégorie marathon.

Pour sa part, Abdelhadi El Harti s'est classé 3ème dans la catégorie T46, derrière l’Australien Michael Roger et le Britannique Derek Rae, avec un temps de 2h30min 44s.

Créé en 1981, le marathon de Londres est l'une des six prestigieuses courses reconnues "World Marathon Majors". Il a accueilli cette année quelque 40.000 concurrents.