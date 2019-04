Divers sportifs

Golf



Le team de l'Américain Kurt Kitayama a remporté, mercredi au Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat, le Pro-Am comptant pour la 46è édition du Trophée Hassan II de golf, alors que l'équipe de la Suédoise Jenny Haglund s'est adjugé la même épreuve dans le cadre de la 25è édition de la Coupe Lalla Meryem.

Aux côtés des amateurs Jason Gorman, Scott Burell et Mohamed Gorman, le team Kitayama a eu le dernier mot avec un score total de (-19). Il a devancé d'une unité le team composé du professionnel Edoardo Molinari avec Sara Elbaissi, Mohamed Yassine Rafi et Amine Malik Elbaissi (-18) et le team du professionnel David Horsey avec Gurbax Singh, Satnam Kaur et Rankeep Singh (-18).

Dans le Pro-Am comptant pour la 25è Coupe Lalla Meryem, l'équipe composée de SAR le Prince Moulay Rachid, d'Omar Lahjomri et de Karim Guessous, aux côtés de Haglund s'est imposée avec un score total de (-20). Elle a été suivie de l'équipe de la professionnelle Kylie Henry, avec Fahim El Idrissi, Mohamed Tazi et Khalid Loualid (-18) et l'équipe de la professionnelle Sarah Schober, aux côtés de Craig Calcasola, Mounir Doghmi et Stephane Grizot (-17).



Sport universitaire



L'Association Maroc Sports, qui regroupe des étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat, organise le Congrès national du sport et le Prix Moulay El Hassan des Grands jeux universitaires du 29 avril au 3 mai 2019 à Settat, deux événements, initiés sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

L'évènement emblématique Prix Moulay El Hassan des Grands jeux universitaires regroupera plus de 700 sportifs et sportives issus de 20 établissements universitaires aussi bien nationaux qu'internationales, dont la Tunisie, l'Algérie et la Turquie qui est l'invitée d'honneur de cette édition, ont -ils précisé.

Ce point de presse a été marqué par l'hommage rendu à des noms qui ont marqué par leurs exploits la scène sportive nationale, notamment Bouchra Baibanou, Abderrahim Elarjoune, Hicham Abou Charwane, Hassan Nader, Mustapha Bidoudane et Rachid Slimani.