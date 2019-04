Divers sportifs

Championnat D1…

Le HUSA s'est incliné sur la pelouse de l’OCS (1-2), mardi soir en match de la 23ème journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

Koffi Boua a ouvert le score pour l’OCS à la 36è minute du jeu, avant que Saifeddine Kahlaoui n’inscrive le but victorieux à trois minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre. Entre-temps, Soufian Bouftiny (70è) avait marqué le but égalisateur du Hassania.

Cette défaite empêche le HUSA (33 pts) de s’emparer de la deuxième place, alors que l’OCS a rejoint le CAYB et le MCO à la 4è place avec 32 unités.

A propos de ces deux équipes, elles se sont neutralisées un partout au stade municipal de Berrechid. Mohamed Lafkih a ouvert le score pour les locaux (30è min) avant que Nabil Oualji n'égalise pour les visiteurs d'un penalty à la 34ème minute. Bonne opération du RCOZ qui a surclassé, à domicile, le MAT par 1 à 0, but de Rachid Abou Zouheir à la 82ème minute. Suite à cette précieuse victoire, Rapide Oued Zem est 10ème avec 27 points, alors que le MAT reste 14ème avec un total de 22 unités.

Enfin, le FUS n’a pas pu faire mieux qu’un nul blanc face au DHJ, match disputé au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan. Après ce nul, le DHJ rejoint l’OCK à la 10è position avec 27 points, deux unités devant les Fussistes (12ès).



… Et D2

Voici les résultats de la 26ème journée de Botola Maroc Telecom D2 de football:

ASS-IZK : 0-1

KAC-OD : 3-3

JSKT-WST : 0-0

JSM-CJBG : 1-2

RAC-CRS : 1-0

RCAZ-MAS : 3-0

WAF-RBM : 0-0

Classement

1-RCAZ : 50 pts

2-RBM : 43 pts

3-MAS : 42 pts

4-KAC : 40 pts

5-UST : 39 pts

6-OD : 38 pts

7-RAC: 35 pts

8-IZK: 32 pts

9-CJBG: 31 pts

10-CAK: 30 pts

USK: 30 pts

12-ASS: 28 pts

CRS: 28 pts

WAF: 28 pts

15-JSM: 27 pts

16-JSKT: 26 pts



Liste des U18

La sélection marocaine de football (U18) prendra part au prochain tournoi de l'Union Nord-Africaine de football (UNAF), prévu du 4 au 14 avril 2019 à Alexandrie en Egypte.

Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a fait savoir que cette édition mettra en lice, en plus du Maroc, les sélections d’Egypte, d'Algérie, du Kenya et de la Tanzanie. Voici la liste des joueurs convoqués pour disputer ce tournoi:

Youssef Laghzal, El Haytam Manaouat, Adil Tahif, Hamza Bousqal, Omar El Amrani, Achraf Gharib, Abdellah Haimoud, Hamza Ait Alla et Mouad Ajandouz (Académie Mohammed VI) , El Mehdi El Moubarik et Mountassir Lahtimi (FUS), Mohamed Souboul, Zakariaye Darouich et Abdelah Farah (RCA), Yassine Tamoudi et Ibrahim Chahir (OCK), Ahmed Jemal (RAC), M’hammed Rabii (WAC), Fouad El Maach et Mathis Tourane (Monaco/Fra), Kheribi Nabil (Leganes/Esp) et Oussam Sahraoui (Valerenga/Nor).

A noter que cette compétition se disputera selon la formule d'un tournoi à un seul tour où chaque équipe aura à jouer contre toutes les sélections participant à ce tournoi, indique un communiqué de la Fédération égyptienne de football.

Ainsi, l'équipe marocaine affrontera ses homologues de l'Algérie (8 avril), de la Tanzanie (10 avril), de l'Egypte (12 avril) et du Kenya (14 avril).

Voici, par ailleurs, le programme de la compétition :

La 1ère première journée (6 avril) : Egypte-Kenya, Algérie-Tanzanie

La 2ème journée (8 avril) : Maroc-Algérie, Egypte-Tanzanie

La 3ème journée (10 avril) : Algérie-Kenya, Tanzanie-Maroc

La 4ème journée (12 avril) : Kenya-Tanzanie, Egypte-Maroc

La 5ème journée (14 avril : Maroc-Kenya, Egypte-Algérie.