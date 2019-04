Divers sportifs

Course sur route



L’athlète marocain Youness Ait Hadi a remporté la 10 ème édition de la Course de La Carolina à Jaén (Sud de l’Espagne) organisée dimanche avec la participation de centaines de coureurs de plusieurs pays, rapportent lundi les médias espagnols.

Ait Hadi (34 ans), de l’équipe madrilène Agrupación Deportiva Marathon, a parcouru les 10 km de cette épreuve en un temps de 30mn27sec, battant du même coup le record de cette course. Le précédent record était de 31min35sec.

L’athlète espagnol José Carlos Cámara s’est classé deuxième avec un temps de 33mn27sec, devant son compatriote José María Alonso Ramírez qui a réalisé le même temps.

Dans la catégorie féminine, la course a été gagnée par l’Espagnole Ana Bernalte avec un chrono de 40mn06sec, suivie, 29 secondes après, par sa compatriote Isabel Bausán Sosa et de Carmen Gila Moreno, qui s'est classée troisième avec un chrono de 40mn50sec.



Mini-marathon



L’élève Mohamed Amine Balla du Centre de protection de l’enfance à Agadir a remporté le mini-marathon organisé, dimanche dans cette ville, avec la participation de plus de 370 coureurs, en majorité des femmes et des enfants.

La deuxième place de cette compétition sportive est revenue à Najat Abak de l’équipe '’City club’’ d’Agadir, ancienne athlète du club Olympic Dcheira (province d’Inezgane-Aït Melloul).

Organisé à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme sous le signe ’’Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement’’, ce mini-marathon, d’une distance de 5km, a démarré de la place Al Wahda passant par l’avenue 20 Août tout au long de la corniche d’Agadir pour se terminer à la même place.



Congrès de l’AIPS



L’Association marocaine de la presse sportive (AMPS) prendra part au 6ème congrès de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) section Afrique, organisé du 2 au 6 avril à Accra, à l’initiative de l’Association des journalistes sportifs ghanéens (SWAG).

Les participants devront débattre de thèmes et questions d’actualité portant, entre autres, sur le journalisme sportif africain et les défis contemporains et futurs, l’organisation des grands événements sportifs, la participation africaine en Coupe du monde de la FIFA, aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et l’avenir des Jeux africains, dont la 12ème édition se tiendra au Maroc du 19 au 31 août prochain.

L’AMPS sera représentée aux travaux du 6ème Congrès de l'AIPS Afrique par son premier vice- président et membre de son comité exécutif, Morad Moutaoukkil, ainsi que par son trésorier, Hicham Bentabet.

L'Association internationale de la presse sportive (AIPS), section Afrique, a son siège à Casablanca depuis 13 ans.