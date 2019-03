Divers sportifs

Mise à jour



Deux matches de la mise à jour (22ème journée) du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, sont programmés aujourd’hui.

Le premier opposera, à partir de 16h00 au Complexe OCP à Khouribga, l’OCK au CAYB, alors que le second mettra aux prises le HUSA avec le KACM, rencontre prévue à 20 heures au Grand stade d’Agadir.

Prévue initialement mercredi, la rencontre DHJ-WAC a été reportée à jeudi à 18 heures au stade El Abdi à El Jadida.

Quant aux matches Raja-IRT et ASFAR-RSB, leurs dates n’ont pas encore été fixées.



Classic Amateurs



C’est sur les sélectifs parcours de Saïdia Lacs et Saïdia Teelal que s’est disputé le «Classic Amateurs 2» de golf, les 23 et 24 mars courant.

Près d’une cinquantaine de joueurs et joueuses venus d’une quinzaine de clubs du Royaume auxquels se sont joints des joueuses et joueurs d’Espagne, ont pris part à ce tournoi, organisé par la Fédération Royale marocaine de golf et l’Association du Trophée Hassan II et dont les résultats se sont avérés positifs.

Classic II messieurs super senior (Brut)

1er Mohamed Chaibi (RGAM)

Classic II dames (Brut)

1ère - Malika Demnati (R.G.D.E.S.)

2ème - Meryem Tajmouati (R.G. Fès)

Classic II messieurs-général (Brut)

1er - Julien Dayan (R.G.A.M.)

2ème- Mehdi Lahrichi (R.G.A.M.)

Classic II messieurs Mid-Am (Brut)

1er Mehdi Lahrichi (R.G.A.M)

2ème Hassan Chakboub (R.G El Jadida)

Classic II messieurs senior (Brut)

1er Hassan Chakboub (R.G A M)

2ème- Hassan Mansouri (RGDES)