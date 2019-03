Divers sportifs

Botola D1



Place à la mise à jour ce mercredi de la Botola Pro D1 Maroc Telecom avec la programmation de deux rencontres comptant pour la 22ème journée.

Le stade El Abdi à El Jadida abritera ce soir à partir de 18 heures le match qui opposera le DHJ au WAC, leader, alors qu’à 20 heures, le Grand stade d’Agadir sera le théâtre de la confrontation qui mettra aux prises le HUSA avec le KACM.

Quant aux matches Raja-IRT et ASFAR-RSB, la date de leur programmation n’a pas encore été fixée.



Report du derby

casablancais

d'Abu Dhabi



Le Conseil des sports d'Abu Dhabi a annoncé, lundi, le report du derby casablancais devant opposer le Wydad au Raja aux Emirats arabes unis (EAU), initialement prévu le 23 mars courant à Abu Dhabi.

"La nouvelle date du derby amical Wydad-Raja sera fixée ultérieurement en coordination avec toutes les parties concernées", a indiqué le Conseil dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Ce report intervient suite à la demande de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et des deux clubs en raison des préparatifs de la sélection nationale de football pour le match amical contre l’Argentine, prévu le 26 mars, a expliqué la même source.

Le choc amical Wydad-Raja devait se disputer sur la pelouse du stade Mohammed Bin Zayed dans le cadre des programmes d'échanges sportifs liant le Maroc et les EAU.



Championnat

arabe de boxe



La sélection marocaine de boxe (seniors) prendra part à la 3è édition du Championnat arabe de boxe, qui se déroule du 19 au 23 mars à Khartoum, la capitale du Soudan.

Les pugilistes retenus pour cette compétition sont ceux qui ont réussi à faire montre de grandes capacités techniques, à même de représenter le Royaume avec la meilleure des manières, indique la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB).

Il s’agit d’Imad Azouri (52 kg), El Mehdi Jmari (56 kg), Reda Adrar (60 kg), Hamza Rabii (64 kg), Soufiane Taachi (69 kg) et Ayoub Maani (81 kg). Ils seront encadrés par l'entraîneur national Bendaoud Karassi et le directeur technique national Mounir Barbouchi.