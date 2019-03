Divers sportifs

Liste des U23



Le sélectionneur national des U23, Mark Wotte, a convoqué 26 joueurs pour la double confrontation contre la sélection de la RD Congo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique de la catégorie qui aura lieu en Egypte, qualificative aux JO 2020 de Tokyo.

Le match aller est prévu le 20 courant au stade des Martyrs à Kinshasa, alors que le match retour est programmé quatre jours plus tard (24 mars) au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Liste des joueurs convoqués : El Mehdi Benabid (FUS), Issa Sioudi (RBM), El Mehdi Belarabi (FUS), Achraf Dari (WAC), Saad Agouzoul (KACM), Zakaria Nassik (KACM), Anas El Bach (FUS), Othmane Fadiz (FUS), Zakaria El Ouardi (RCA), Mohamed Douik (RCA), Mohamed El Mourabit (OCS), Ismaïl Lahrach (OCK), Khalid Hachadi (OCK), Zouhir El Hachimi (OCK), Abdelmounim Boutouil (ASFAR), Amine Khammas (FC Den Bosch/PB), Hicham Boussoufian (Malaga/Esp), Chadi Oukhada (Albissola FC/Ita), Mohamed El Hankouri (FC Groningue/PB), Youssef El Kachati (Sparta Rotterdam/PB), Soufiane Kiine (Chievo Vérone/Ita), Faris Hamouti (Almere City FC/PB), Oussama Falouh (Strasbourg/Fr), Ismaïl Bengtib (Levante/Esp), Hamza Mendyl (Schalke 04/All) et Youssef El Fahli (HUSA).



Championnat D1



Tomber de rideau ce mercredi sur les péripéties de la 21ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro D1, avec la programmation des deux dernières rencontres.

Le stade municipal à Berkane abritera, à partir de 17 heures, le match qui opposera la RSB au Raja. Cette rencontre se jouera à huis clos et sera sifflée par l’arbitre Redouane Jiyed.

Le deuxième match mettra aux prises au Grand stade de Tanger l’IRT avec le HUSA (19h00), avec comme arbitre Hicham Titazi.



Judo



Le Grand prix international de judo de Marrakech a pris fin dimanche soir à la place Bab Jdid après trois jours de compétition de haut niveau.

Côté marocain, à l’exception d’Issam Bassou (-60 kg), qui a atteint les quarts de finale, battu par le Belge Jore Verstraetten par ippon, les autres judokas marocains qui étaient en lice ont été éliminés précocement.

Tête de série numéro 1 de la compétition, l'espoir de médaille du Maroc, Asmaa Niang (-70kg) a été battue au second tour par l’Allemande Sara Maeklburg.

Placé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI et organisé par la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés sous l'égide de la Fédération internationale de la discipline en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Grand prix de Marrakech de judo est l’un des événements majeurs disputés au Maroc avant le championnat du monde juniors 2019, le Grand prix de 2020 et le championnat d'Afrique 2020 prévus au Royaume.



Muay thaï



Le président de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay thaï, savate et disciplines assimilées, Abdelkrim El Hilali, a été réélu à l'unanimité premier vice-président de l’Union arabe de muay thaï, au cours d'une Assemblée générale extraordinaire (AGE), tenue samedi à Abu Dhabi.

Lors de cette AGE, il a également été procédé à l'élection de l’Emirati Abdellah Said Amer Aniadi au poste de président de l’Union arabe, en remplacement du Libanais Sami Kablaoui, fait savoir un communiqué de la Fédération Royale marocaine de kick boxing, muay thaï, savate et disciplines assimilées, ajoutant que Tarik Bin Hazeem Al Muhairi a été désigné secrétaire général.

Il est à rappeler que M. El Hilali avait été déjà réélu au même poste, lors de la réunion du bureau exécutif et de l'Assemblée générale élective, qui avait été tenue en 2017 à Beyrouth.