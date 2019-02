Divers sportifs

Les précisions du MJS concernant le Raja



Le dossier du Raja de Casablanca omnisports (RCA) déposé au ministère de la Jeunesse et des Sports ne "dispose pas d'un ensemble de conditions de forme et de fond", a affirmé, mardi, l'instance dirigeante du sport national.

Dans une mise au point publiée suite aux deux communiqués relayés par les médias provenant de Mohamed Saiboub et Marouane Bich, et datés des 11 et 12 février, le ministère de la Jeunesse et des Sports indique avoir reçu un dossier du RCA omnisports pour que le club bénéficie d'une approbation et d'une accréditation, et ce selon les dispositions stipulées dans la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports.

Après l'examen du dossier, "il a été constaté que le RCA omnisports ne répond pas à un ensemble de conditions de forme et de fond", ajoute le communiqué, notant que le club a été avisé par écrit.

Jusqu'à maintenant, M. Saiboub n'accomplit pas tous les critères et n'a pas présenté les documents demandés par le ministère pour avoir lesdites approbation et accréditation, explique le communiqué, relevant que M. Saiboub a déposé un ensemble de documents et de réclamations n'ayant aucune relation avec la procédure stipulée dans la loi 30.09 au lieu de 06.87.

Quant à M. Bich, le ministère a assuré ne pas disposer d'un dossier juridique et accrédité par la partie qu'il représente et par conséquent, il ne sera pas en mesure, selon la loi, d'organiser n'importe quel événement sportif, tel un championnat national.



L’EN de boxe à la Strandja cup



La sélection nationale marocaine (seniors) de boxe prend part à la "Strandja Cup", qui se déroule du 12 au 19 février dans la capitale bulgare Sofia, a annoncé, mardi, la Fédération Royale marocaine de la discipline (FRMB).

Ce tournoi international est une occasion pour les pugilistes marocains pour se mesurer à leurs homologues en provenance des écoles pionnières dans l'art noble, a ajouté la FRMB dans un communiqué.

L’objectif principal de la direction technique est de bien préparer les champions nationaux aux JO de Tokyo-2020, mais aussi aux Jeux africains qui se dérouleront dans le Royaume en août prochain et aux Mondiaux devant avoir lieu, en septembre en Russie, selon la même source.

Voici, par ailleurs, les huit boxeurs et la délégation technique qui représentent le Maroc :

Saïd Mortaji (49 kg) : champion d’Afrique juniors en 2014 et détenteur de la médaille d’or aux Jeux arabes en 2017.

Yassin Bendada (52 kg) : médaillé d’argent aux Jeux arabes 2017.

Madini Abdelaziz (56 kg).

Mohammed Hamout (60 kg) : médaillé de bronze du championnat d’Afrique et participation aux JO-2016 à Rio.

Abdelhak Nadir (64 kg) : médaillé de bronze aux Jeux méditerranéens Tarragone-2018.

Zine El Abidnine (69 kg).

Tarik Allali (75 kg).

Younès Baala (81 kg).

Délégation technique :

Mohamed Mesbahi (entraîneur).

Serrour Youssef (entraîneur).

Le Cubain Dagoberto Rojas Scott (entraîneur).