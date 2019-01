Divers sportifs

L’IRT surclasse le WAC

Les Rouges protestent contre l’arbitrage



L'Ittihad de Tanger s'est imposé à domicile face au Wydad de Casablanca par 1 but à 0, en match comptant pour la 14ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé jeudi soir au Grand stade de la ville du Détroit.

L'unique réalisation des champions du Maroc en titre a été inscrite par l'ancien militaire Mehdi Neghmi à la 53ème minute de jeu.

En dépit de cette défaite, le WAC se maintient en tête du classement avec 27 points, deux unités devant le Hassania d'Agadir.

Quant à l'IRT, il rejoint, à la 9ème position, son voisin nordique le MAT avec 17 points.

A noter que le Wydad a émis un communiqué relayé par son site officiel dans lequel il a protesté contre l’arbitrage de Samir Guezzaz qui lui aurait refusé un but des plus valables.



Les sanctions de la Commission de discipline



La Commission centrale de discipline et de fair-play de la Fédération Royale marocaine de football s'est réunie le mercredi 23 janvier en soirée et a décidé ce qui suit:

En Botola Maroc Telecom D2 (16ème journée):

- Suspension du joueur du Wydad Athletic de Fès (WAF), Mohamed Tssouli pour un match ferme suite à son expulsion lors du match face à l'Association Sportive de Salé (ASS). - Suspension du joueur du Racing club de Casablanca, Anass Daoui pour un match ferme suite à son expulsion lors du match face au Chabab Atlas Khénifra (CAK).

- Suspension du joueur du CAK, Othmane Nour pour un match ferme suite à son expulsion lors du match face au RAC.

- Amende de 37.500 dirhams à l'encontre du Raja de Béni Mellal (RBM) après l'usage par ses supporters de fumigènes ayant provoqué la suspension de la rencontre face au KAC de Kénitra (art.105 du code disciplinaire).



Championnat D2



Le championnat de seconde division de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 17ème journée, selon le programme (Avec arbitres) qui suit :

Samedi à 15h00

ASS-RAC au terrain Boubker Amer à Salé (Adil Zourak)

CAK-JSM au terrain municipal à Khénifra (Hassan Rahmani)

JSKT-CRS au terrain municipal à Kesba Tadla (Tareq Moutamni)

MAS-CJBG au complexe sportif de Fès (Youssef Haraoui)

OD-USK au terrain Ahmed Fanna à Dchira (Slimane El Atifi)

RCAZ-RBM au terrain Ahmed Choukri à Khemiss Zmamra (Samir Guezzaz)

Dimanche à 15h00

KAC-WAF : Terrain non déterminé (Ereddad Daki)

WST-IZK au terrain municipal à Témara (Moncef Zine El Alaoui)