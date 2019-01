Divers sportifs

Championnat D1

Programme de

la 14ème journée



Samedi 12 janvier 2019:

15H00: CAYB-CRA au Complexe municipal de Berrechid

17H00: OCK-RCOZ au Complexe OCP de Khouribga

Dimanche 13 janvier 2019:

15H00:KACM-OCS au Grand Stade de Marrakech

Lundi 14 janvier 2019:

19H00: FAR-MCO au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat

Mercredi 16 janvier 2019:

15H00: Raja- au Stade Père Jégo de Casablanca

Mercredi 23 janvier 2019:

17H00: RSB-FUS au Stade municipal de Berkane

19H00: HUSA-DHJ au Grand Stade d'Agadir

19H00: IRT-WAC au Grand Stade de Tanger

Mise à jour de

la 4ème journée:

15H00: Raja-FAR au Grand Stade de Marrakech.

Et de la 15ème journée

Samedi 26 janvier 2019:

15H00: MCO-OCK au Terrain municipal d'Oujda

17H00: OCS-CAYB au Stade El Massira de Safi

Dimanche 27 janvier 2019:

15H00: MAT-FAR au Stade Saniat Rmel de Tétouan

15H00: WAC-KACM au Stade El Abdi d'El Jadida

17H00: RCOZ-RSB au Stade municipal de Oued Zem

19H00: FUS-IRT au Stade Prince Héritier Moulay El Hassan - Rabat

Lundi 28 janvier 2019

15H00: CRA-HUSA au Terrain municipal d'Imzouren

Mercredi 30 janvier 2019

18H00: DHJ-Raja - au Stade El Abdi d'El Jadida



Liste des

arbitres FIFA

La FRMF vient de communiquer via son site officiel la liste des arbitres FIFA pour la saison 2019 :

Arbitres : Redouane Jiyed, Noureddine El Jaafari, Samir Guezzaz, Adil Zourak, Hicham Tiyazi, Karim Sabry et Jalal Jiyed.

Arbitres assistants : Lahcen Azgaou, Hicham Ait Abou, Mustapha Akerkad, Yahya Nouali, Youssef Mabrouk, Hamza Naciri et Zakaria Brinsi.

Arbitres (féminin) : Bouchra Karboubi, Incaf El Harkaoui et Fatima Zahra El Ajjani.

Arbitres (assistantes féminin) : Fatimha Jermouni, Karima Khadiri, Soukaina Hamdi et Ihsane Nouajli.

Arbitres (Futsal) : Khalid Hnich, Said El Haoud, Mustapha Rguig et Sidi Ahmed Hamdi.

Arbitres (Beach soccer): Driss Lamghaider et Adil Ouchker.



El Baïdi sanctionné



Suite aux déclarations accordées par Nourredine El Baidi, président du Youssoufia Club de Berchid (CAYB), aux médias nationaux à l'issue du match CAYB-WAC (22 novembre 2018/mise à jour 2ème journée de Botola Maroc Telecom D1) mettant en cause la crédibilité et la transparence de l'arbitrage, la Commission d'éthique et du fair-play de la Fédération Royale marocaine de football s'est réunie lundi dernier et a décidé ce qui suit:

Prononcer une sanction à l'encontre de M.El Baidi assortie d'une amende de 30.000 dirhams après ces agissements contraires aux règlements et aux valeurs éthiques qui portent atteinte à l'image du football national et de ses instances.