Divers sportifs

Coupe

de l’UNAF



L'entraîneur de l'équipe nationale marocaine U17, Jamal Sellami, a convoqué le joueur Sami El Bahri, pour rejoindre les Lionceaux de l'Atlas engagés actuellement en Coupe de l'Union nord-africaine de football (UNAF) disputée jusqu'au 27 décembre à Marrakech.

El Bahri évolue en championnat de France au sein de Toulouse FC.

La sélection nationale, qui a signé une belle entame du tournoi (victoire 4-1 face à la Tunisie), devait affronter hier la Mauritanie pour le compte de la deuxième journée du groupe B.

La Coupe UNAF 2018 est une répétition générale pour le Onze national avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations U17 prévue du 14 au 28 avril 2019 à Dar Essalam en Tanzanie.



Championnat D1



Le FUS de Rabat s'est imposé à domicile par 2 buts à 1 face à l’Olympique Khouribga, dimanche soir en match de la 13ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les deux réalisations des Fussistes ont été inscrites par Nawfal Zerhouni (33è, pén) et Lamine Diakité (77è). Hamza Kalai avait ouvert le score pour l'OCK à la 29è minute de jeu.

Le FUS rejoint, en 5è position, le MAT et l'OCS avec 16 points.

Le Youssoufia de Berrechid n’a pas été en reste après avoir surclassé à la maison le Kawkab de Marrakech par 2 buts à 0.

Les deux buts de Yacine Wakili (42è) et Younès Rachid (51è) ont permis au CAYB de rejoindre le WAC et le Hassania en tête du classement avec 20 points.