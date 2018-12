Divers sportifs

Victoire des U17



La sélection nationale marocaine U17 s'est imposée face à son homologue tunisienne sur le score de 4 buts à 1, jeudi dernier au Grand stade de Marrakech en match de la première journée (groupe B) de la Coupe de l'Union nord-africaine de football (UNAF).

Les buts des Lionceaux de l'Atlas ont été l'œuvre de Haitam Abaida (22e), Bilal Ouacharaf (44e), Faissal Boujemaoui (70e, 80e). L'unique but de la sélection tunisienne a été inscrit par Nassim Kheter (45e).

Lors de son prochain match, lundi 24 décembre, le Maroc affrontera la Mauritanie.



Classement FIFA



La sélection nationale de football a maintenu sa 40ème position au classement mondial de la FIFA pour le mois de décembre, publié jeudi.

Au niveau continental, les Lions de l'Atlas occupent la troisième place avec un total de 1.440 points, derrière le Sénégal et la Tunisie, respectivement 23e et 26e mondiaux.

Le classement mondial est dominé par la Belgique (1.727 pts) suivie désormais de la France (1.726), championne du monde en titre.



Arbitrage



Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération entre la Commission centrale d'arbitrage de la Fédération Royale marocaine de football et la Commission des arbitres de la Fédération égyptienne, un corps arbitral marocain a été désigné pour officier le match entre FC Pyramids et Enbi prévu ce samedi pour le compte du championnat épyptien.

Le corps arbitral se compose de l'arbitre du centre Redouan Jyed qui sera assisté par Lahcen Azgaou et Mustapha Akarkad alors que Yassine Bouslim a été désigné comme quatrième arbitre.



Décès de Rachid

El Boussairi



La famille rajaouie vient de perdre Rachid El Boussairi, l’un des dirigeants qui ont marqué de son empreinte le club. Le défunt a rendu l’âme hier après avoir été admis lundi dans une clinique de Casablanca.

En ces douloureuses circonstances, Libé Sport présente ses condoléances les plus attristées aux petite et grande familles du regretté.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.