Divers sportifs

Championnat D2



Le championnat Botola Pro Maroc Telecom D2 se poursuivra ce week-end pour le compte de la 13ème journée selon le programme suivant :



Samedi à 15h00

CJBG-ASS au terrain municipal à Kelaa Sraghna (Hanafi Essaadi)

CRS-CAK au terrain Errazi à Berrechid (Mohamed Slimane)

IZK-RCAZ au terrain 18 Novembre à Khémisset (Hicham Tamsamani)

OD-JSKT au terrain Ahmed Fana à Dchira (Brahim Noureddine)

RBM-JSM au stade d’honneur à Béni Mellal (Abdelouahad Fatihi)

WAF-RAC au Complexe sportif de Fès (Hamza El Fareq)

WST-MAS au terrain municipal à Témara (Nabil Benrekiya)

Dimanche à 15h00

USK-KAC au terrain Ahmed Chehoud à Rabat (Jamal Belbasseri)



Mise à jour



La Ligue nationale de football professionnel a communiqué les programmes des matches de la 13ème journée et ceux de la mise à jour du championnat Botola Pro Maroc Telecom D1.

13ème journée

Samedi 22 décembre

18h00 : DHJ-CRA au stade El Abdi à El Jadida

Dimanche 23 décembre

15h00 : CAYB-KACM au complexe municipal à Berrechid

19h00 : FUS-OCK au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat

Lundi 24 décembre

18h00 : RCOZ-ASFAR au stade municipal à Oued Zem

Mercredi 26 décembre

17h00 : OCS-IRT au stade El Massira à Safi

N.B : Les matches MAT-HUSA, MCO-RCA et WAC-RSB ont été reportés.



Sport boules



Le président de la Fédération Royale marocaine du sport boules porte à la connaissance des membres affiliés que la fédération tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 29 décembre à 10 heures au sein de son siège, sis à Casablanca, rue Socrate-Maarif.

L’ordre du jour de cette AGO comporte l’examen des rapports moral, financier et celui du commissaire aux comptes. Les membres de la fédération du sport boules débattront aussi du projet de budget du prochain exercice.

En application de l’article 18 des statuts, le retrait du dossier relatif à l’AG devra se faire au siège de la fédération.