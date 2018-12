Divers sportifs

CAN de

beach-soccer



La sélection marocaine de beach-soccer s'est qualifiée pour les demi-finales de l'édition 2018 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), disputée jusqu'au 14 décembre à Sharm El Sheikh en Egypte.

Les hommes de Mustapha El Haddaoui ont assuré leur présence au tour suivant après leur victoire face à la sélection malgache sur le score de 6 buts à 4, mardi pour le compte du 3ème et dernier match du 1er tour.

Les buts des Nationaux ont été inscrits par Azzedine Hamidi, auteur d'un doublé, Samy Izal, Ali Khadim, Nassim El Haddaoui et Yassine Karoum.

Cette deuxième victoire du Maroc lui permet de terminer la phase de poules en deuxième position (6 pts).

Pour une place en finale de la CAN 2018, l'équipe marocaine sera opposée au tenant du titre, le Sénégal, leader de la poule B (7 pts).

Dans l'autre demi-finale, l'Egypte, pays hôte, jouera face au Nigeria.

Les finalistes de cette édition représenteront l'Afrique lors de la prochaine Coupe du monde prévue en novembre 2019 au Paraguay.



Coupe du Trône

de saut d'obstacles



La finale de la 6è édition de la Coupe du Trône de saut d’obstacles se déroulera du 14 au 16 décembre au Royal Complexe des sports équestres Dar Es Salam à Rabat, a annoncé la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition a connu la participation des 15 meilleurs clubs et des plus éminents cavaliers marocains, a précisé la FRMSE dans un communiqué. Au terme des demi-finales, qui ont eu lieu au Royal club équestre Chellalate Mohammedia, huit clubs ont validé leur billet pour la finale de cette édition.

Cette prestigieuse compétition a pour objectif principal de valoriser l’esprit d’équipe, en permettant aux cavaliers de concourir collectivement pour leurs clubs respectifs.