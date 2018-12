Divers sportifs

Stage de

l’EN féminine



La sélection nationale féminine U20 effectue un stage de préparation à Mohammedia.

Voici la liste des vingt-sept joueuses retenues à ce stage par l'entraîneur de la sélection, Mustapha Mouslim : Oumaima Soukki, Imane Serribou, Oumayma Tayar et Wissal Rafik (HUSA), Zineb Redouani et Nassima Jawad (CRAH), Hsna Toufik et Kawtar Mahy (ASFAR), Salwa Ajradi et Imane Oussou (CASKH), Oumayma El Amrani, Noura Mouadni, Sofia Bouftini et Safa Fougarzi (CAK), Layla Errakkas (WJT), Soukaina Wahbi et Fatima Ezzahra Akif (AEAS), Safa Banouk (ANSA), Dalila Dahbi, Laila Faris et Zahra Jlassi (CJNLE), Faodoua Salbi (CSMM), Nouhaila Jami (FUS), Samah Kharouach (ARAF), Nada Liratnia (Issy Les Moulineaux-Fr), Elora Aoussar (Pau FC-Fr) et Mouna Talidi (Rayo Vallecano-Esp).



GP de Marrakech

de golf



Le Marocain Amine El Kherraz et la Française Pinthier Lilas ont remporté le Grand prix de Marrakech, qui s’est déroulé du 7 au 9 décembre sur le Noria Golf de Marrakech, a-t-on appris, lundi, auprès de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Ce GP, qui a connu un remarquable succès, a été marqué par la participation de 22 filles et de 95 garçons, ainsi que par d’excellentes performances, dont le record du parcours aussi bien chez les messieurs que chez les dames.

Voici, par ailleurs, les résultats complets :

Dames :

1er Pinthier Lilas (France) 74-73-67 214

2ème Imni Rim (AGTC) 79-77-75 231

3ème Marquet Leïla (RGM) 76-79-77 232

Messieurs :

1er El Kherraz Amine (Palm CNM) 75-70-65 210

2ème Fakori El Mehdi (Palm CNM) 72-76-67 215

2ème Souadi Ayoub (RCCT) 73-73-69 215