Divers sportifs

Le DHJ dispose

du MCO

Le Difaâ d’El Jadida s’est imposé à domicile face au Mouloudia d’Oujda, dimanche en match de la 10è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football. Les Doukkalis se sont imposés grâce à une réalisation signée Adnane El Ouardy à la 10è minute de jeu.

Cette victoire permet au DHJ de se hisser à la deuxième position avec 14 points, aux côtés du Hassania et du Youssoufia de Berrechid.

Le MCO (10 pts) occupe, quant à lui, la 10 position ex aequo avec l’IRT et le FUS de Rabat.



MAT-WAC débouche

sur un nul

Le Wydad de Casablanca a arraché le nul (1-1), aux dernières secondes de la rencontre qui l'a opposé au Moghreb de Tétouan, dimanche en match de mise à jour de la 6è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les locaux ont ouvert le score par le biais du défenseur El Mehdi Ballaroussi (34è), avant d’encaisser le but d’égalisation aux derniers souffles de la rencontre (90è+5), signé Achraf Dari.

Suite à ce nul, le MAT (12 pts) laisse filer l’opportunité de rejoindre le Hassania à la 2è place et se contente de la4è, exaequo avec le RCOZ et l’OCK.

Quant aux Rouge et Blanc (11 pts), ils se sont hissés à la 8è place, aux côtés du KACM.



Distinction de

l’EN de futsal

L'équipe nationale marocaine de football en salle s'est imposée face à son homologue mexicaine sur le score de 5 buts à 2, dimanche dernier dans le cadre d’un tournoi international en Chine. Les buts des Nationaux ont été signés par Achraf Saoud, auteur d'un doublé, Abdelatif Fati, Mohamed Jaouad et Soufiane Mesrar.

Cette deuxième victoire (contre une défaite) du Maroc lors de cette compétition permet aux hommes de Hicham Deguig d'occuper la deuxième place au classement final (6 pts).

Le joueur marocain Soufiane El Mesrar a été élu meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations.

Le tournoi a été remporté par la Roumanie.