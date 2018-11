Divers sportifs

La CAN 2019

retirée au

Cameroun

La CAF a décidé de retirer l’organisation des phases finales de la CAN 2019 au Cameroun. Une décision attendue et qui a été rendue, vendredi, à l’issue de la réunion du comité exécutif de la CAF tenue à Accra. Le nom du nouveau pays qui aura l’honneur d’abriter la Coupe d’Afrique des nations l’été prochain sera, en principe, connu aujourd’hui samedi et le Maroc fait figure de favori.



Mise à jour

Le Wydad de Casablanca s'est contenté d'un match nul (0-0) face au Rapid Oued Zem, jeudi en match de mise à jour de la 4è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au stade municipal de Oued Zem. Suite à ce résultat, le Wydad rejoint l'Ittihad de Tanger et le Mouloudia d'Oujda au 8è rang avec 10 points, alors que le Rapid Oued Zem grimpe à la 3è place (12 pts), à deux unités du Hassania d'Agadir et du Youssoufia de Berrechid leaders ex aequo du championnat.

Par ailleurs, le FUS de Rabat a été contraint, jeudi à domicile, à partager les points avec le Chabab Rif Al Hoceima (0-0) lors d'un match de mise à jour de la 9è journée du championnat, disputé sur la pelouse du Complexe sportif Moulay El Hassan à Rabat. Les Rbatis occupent désormais la 8è position avec 10 points, aux côtés de l'Ittihad Tanger, du Mouloudia d'Oujda et du Wydad de Casablanca. Le Chabab Rif Al Hoceima, quant à lui, se hisse à la 12è place avec neuf unités.



«Morocco

Swim Trek»

La 4ème édition du «Morocco Swim Trek» qui s’est ouverte mercredi à Dakhla se poursuivra jusqu’au 2 décembre, avec la participation de 152 nageurs venant d’une vingtaine de pays.

Organisé par Open Water Event en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de natation (FRMN), le Morocco Swim Trek est une course itinérante de natation en eau libre (Open Water), de 30 kilomètres, en 4 étapes dans la lagune de Dakhla : 6.5km, 8,5km, 10km et 5 km. Cet événement sportif constitue un véritable challenge pour des nageurs expérimentés, qui pourront mettre à l’épreuve leurs capacités sur les moyenne et longue distances.



La proposition

du CNOM

Le premier vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM), Kamal Lahlou, a proposé, jeudi à Tokyo, de confier la remise des médailles aux représentants des comités olympiques non membres du Comité international olympique (CIO) lors des prochains Jeux olympiques de la jeunesse. "C'est une manière de mettre en valeur la solidarité familiale qui est la nôtre", a souligné M. Lahlou lors de la deuxième journée de la XXIIIe Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO), tenue les 28 et 29 novembre dans la capitale nippone.

"La flamme olympique est le symbole de nos manifestations, mais toute flamme doit être nourrie pour garder force, éclat et énergie", a relevé le responsable du CNOM, ajoutant que le CIO, par ses idées nouvelles et modernes, se doit d’alimenter sans cesse, le feu sacré.