Divers sportifs

Le MAT surclasse

le CAYB



Le MAT s'est imposé, mercredi à domicile, face au CAYB (2-0) lors d'un match comptant pour la 10è journée de la Botola Pro Maroc Telecom de première division de football.

Les deux réalisations des Tétouanais ont été inscrites par Oussama Halfi (16') et Zouhair Naaim (86').

Grâce à cette victoire, le MAT se hisse à la 4ème place avec 11 points aux côtés du RCOZ, du DHJ et du KACM, alors que le Youssoufia de Berrechid partage toujours le fauteuil de leader avec le HUSA (14 points).



Congrès du foot

professionnel



En coordination entre la Ligue nationale du football professionnel (LNFP) et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), le football national sera représenté lors du prochain Congrès mondial du football professionnel prévu en cette fin de semaine au Mexique.

Lors de cette réunion, la LNFP sera représentée par son premier vice-président, Fouad El Ouarzazi et son secrétaire général, Abderrahmane Bekkaoui.



Saison réussie pour

Maha Haddioui



Après un début de saison contrasté, Maha Haddioui, en jouant 73-73-72 et 69 + 3 à l’Andalucia Open d’Espagne, s’est classée 28ème et a terminé 49ème du Ladies European Tour, ce qui lui permet d’assurer sa place dans le LET.

En outre, au mois de septembre, elle avait terminé 28ème à -7 sous le Par au Estrella Damm Ladies Open et a pu se qualifier au Symetra Tour aux Etats-Unis.