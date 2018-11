Divers sportifs

Championnat

arabe de VTT



En remportant chacun dans sa catégorie, les compétitions de cross-country junior, comptant pour la deuxième journée du Championnat arabe de VTT, Youssef Badadou et Maroua Alami se sont parés d’or lors de cette compétition organisée au Sultanat d'Oman.

Côté catégorie masculine, la place de dauphin est revenu au Tunisien Ghassène Chebbi, alors que la médaille de bronze a été raflé par le Omanais Said Errohbi.

S’agissant de l’épreuve féminine, la médaille d'argent a été attribuée à la Tunisienne Nissrine Gheddira, et la médaille de bronze à la Libanaise Maroua Elhaj.

45 cyclistes en provenance de 7 pays arabes : le Maroc, la Tunisie, le Liban, le Bahreïn, le Qatar, la Jordanie et le Sultanat d'Oman, ont participé à cette deuxième édition du Championnat arabe de VTT, qui s’est déroulé du 16 au 20 novembre à Oman.



Volley-ball



Le Maroc a pris part aux travaux du 36è Congrès mondial de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), tenus les 16 et 17 novembre à Cancun, au Mexique.

Selon la présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), Bouchra Hajij, membre du Comité exécutif de la FIVB, ce rassemblement de la famille mondiale du volley-ball revêt une grande importance du fait qu'il sert de préparation au prochain congrès de la Fédération, précisant que la délégation marocaine a eu plusieurs entretiens avec des membres de la Confédération africaine au sujet des nouveaux règlements de la FIVB et de sa mise en conformité avec les fédérations nationales.

Cette session a été marquée par l'approbation des amendements du statut de la FIVB, notamment ceux relatifs à l'arbitrage, à la formule du championnat et à l'intégration du "soft ball" en tant que nouvelle discipline olympique lors des prochains Jeux de Tokyo en 2020, a-t-elle relevé dans une déclaration à la MAP.