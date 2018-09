Divers sportifs

Championnat D2



Le championnat Botola Pro D2-Maroc Telecom de football se poursuivra ce dimanche pour le compte de la seconde journée.

Le coup d’envoi de l’ensemble des rencontres sera donné à partir de 16 heures selon le programme qui suit avec arbitres : CJBG-MAS (Jalal Jiyed), CRS-JSKT (Mohamed Slimane), IZK-WST (Hassan Rahmani), JSM-CAK (Mohamed Bellote), RAC-ASS (Jamal Belbasri), RBM-RCAZ (Slimane El Atifi), USK-OD (Tareq Moutamni) et WAF-KAC (Hamza El Fareq).



Muay thai



Le président du comité du professionnalisme à la Fédération Royale marocaine de full, light et semi-contact, kick-boxing, muay thai, savate et forms, Lahcen Hilali, a été élu mercredi à Amman, directeur artistique du championnat international de muay thai, prévu le 16 novembre en Jordanie.

Cette élection a eu lieu lors d'une réunion consacrée à l’examen des différents aspects liés à l'organisation de cet évènement sportif.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hilali a souligné que ce championnat connaîtra la participation d’athlètes arabes qui ont obtenu des résultats positifs dans tous les tournois internationaux, notamment en Afrique et en Asie.

Cet évènement est l’occasion pour mieux se préparer aux Jeux olympiques de 2024, a-t-il souligné.



Pêche sportive



La deuxième manche de la "Morocco Bass League 2018", un concours national de pêche sportive du black-bass, a réuni, récemment au barrage Moulay Abdellah, au nord d'Agadir, des concurrents venus de différentes régions du Royaume. "Cette édition a connu un vif succès avec une participation record confirmant la notoriété grandissante de cet événement national de pêche", indique un communiqué de l'Union marocaine du black bass qui organise l'événement sous l’égide du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, avec le soutien de plusieurs autres partenaires institutionnels et privés.

C'est l'équipage composé de Daoudani Zouhir et Oumeloul Youssef de l'Association Marrapêche qui a remporté la première place du concours organisé selon la règle du "catch and release" (Tous les poisons attrapés sont ensuite relâchés par les compétiteurs). La deuxième place est revenue à Mounir El Beidori et Abderrahmane El Haoumi de l'Association des promoteurs de la pêche récréative devant Zouhir Barrak et Mohamed Farhi de l'Association Mazagan et "No Kill fishing Club Morocco". Le vainqueur du prix "Big Fish" avec un poisson de 48 cm est Chouaib Nahal du "No Kill Fishing Club Morocco".

En marge du tournoi, les organisateurs ont remis un lot d'une centaine de cartables avec fournitures scolaires aux enfants des familles démunies riveraines du barrage Moulay Abdellah, à l'occasion de la rentrée scolaire.