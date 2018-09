Divers sportifs

Assemblée

La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) a tenu, mardi, une assemblée générale extraordinaire en vue d'adopter les projets de ses nouveaux statuts et de son règlement intérieur, et ce en conformité avec la loi sur l'éducation physique et le sport 30.09, indique un communiqué de la FRMG.

A l’issue des travaux de cette assemblée présidée par le président déléguée de la FRMG, Mustapha Zine, en présence de Rachid Talbi El Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports et Kamal Lahlou, premier vice-président du Comité national olympique marocain, les projets de texte ont été votés à l’unanimité par les membres de cette assemblée, a fait savoir la Fédération.

Les membres de l'assemblée ont accepté la démission du Comité directeur, conformément aux nouveaux statuts votés, qui ont réduit le nombre de ses membres conformément à la loi 30.09, relève le communiqué, soulignant qu'une commission provisoire a été mise en place afin d’expédier les affaires courantes en attendant la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le premier vice-président du Comité national olympique marocain ont salué l’ambiance positive dans laquelle se sont déroulés les travaux de cette assemblée, ainsi que l’action de la Fédération pour la mise en conformité juridique des textes régissant ce sport avec la loi, et ce afin d’organiser la pratique de ce sport pour les associations sportives, les pratiquants et les professionnels, conclut le communiqué.



Les karatékas marocains se sont classés à la 3e place du classement général des championnats d'Afrique de karaté séniors et juniors en remportant sept médailles (1 en or, 4 en argent et 2 en bronze) lors des derniers championnats d'Afrique de karaté qui ont eu lieu, du 31 août au 2 septembre 2018 à Kigali, au Rwanda.

L'or a été remporté par Abdeslam Ameknassi (-60kg) alors que les quatre médailles en argent sont revenues à Aicha Sayah (-50kg), Khaoula Ouhammad (-55kg), Ibtissam Sadini (-61kg) et Sana Agalmame en kata.

Les deux médailles ont bronze ont été décrochées par Adnnan El Hakimi en kata et l'équipe nationale féminine de kumité.

L’Égypte s'est classée première du tableau avec 26 médailles dont 16 en or, 3 en argent et 7 en bronze, suivie de l’Algérie avec 15 médailles dont 7 en or.

Au pied du podium, on trouve l’Afrique du Sud et le Cameroun avec respectivement avec 9 et 13 médailles.

Pays hôte, le Rwanda a récolté seulement 8 médailles dont 1 en or, 2 en argent et 5 en bronze.

Au total, 14 pays africains sur les 22 en lice ont décroché au moins une médaille lors de cet événement sportif.

La prochaine édition des championnats d’Afrique de karaté aura lieu au Botswana.