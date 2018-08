Divers sportifs

Championnat D2



Voici les résultats de la 1ère journée de Botola Maroc Telecom D2 de football, disputée dimanche:

Olympique Dcheira - Ittihad Khémisset 2-1

Moghreb de Fès - Union Sidi Kacem 1-0

Jeunesse Kasba Tadla - Jeunesse Ben Guerir 0-0

Renaissance Zemamra - Club Chabab Riadi Salmi 1-0

KAC Kénitra - Raja de Béni Mellal 0-1

AS Salé - Wydad Fes 0-0

Jeunesse Atlas Khenifra - Racing Casablanca 1-2

Wydad Témara - Jeunesse sportive El Massira 1-0



AG de la FRMTT



La Fédération Royale marocaine de tennis de table (FRMTT) a approuvé les rapports moral et financier de la saison 2017-2018, samedi à Rabat lors d'une assemblée générale ordinaire (AGO), a indiqué la fédération.

Les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité des quarante deux clubs présents sur les soixante-dix que compte l'assemblée générale tenue en présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain, a précisé la FRMTT dans un communiqué.

Le rapport moral 2017-2018 a rappelé les réalisations du bureau fédéral actuel répartis en cinq axes, à savoir l'élargissement de la base des pratiquants et le développement du niveau de jeu, l'aide aux clubs et la formation, les compétitions nationales et internationales et la programmation des stages de préparation des sélections nationales.

Le rapport moral a également abordé les chantiers futurs du comité directeur présidé par El Hajji Monqid, à savoir la poursuite de la nouvelle formule de jeu adopté en 2016-2017 en Coupe du Trône et championnat national ainsi que l’achèvement de la stratégie de formation technique et sportive.

Quant au rapport financier 2017-2018, il fait ressortir des dépenses de la Fédération de l'ordre de 1.778.928,97 DH contre des revenus établis à 800.902,30 DH, selon le communiqué.

Le document relève qu'en tenant compte des subventions du ministère de la Jeunesse et des Sports des exercices antérieurs non encore perçues et qui s’élèvent à trois million de dirhams, les comptes de la FRMTT seraient excédentaires d'un solde de 309.898,99 DH.