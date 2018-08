Divers sportifs

Maroc-Malawi, le

8 septembre à Casablanca



Le match officiel Maroc-Malawi comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019), Groupe B, se jouera le 8 septembre à Casablanca, a annoncé, vendredi, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Le match aura lieu au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca à partir de 21H00 (Heure Locale), a précisé la Fédération.

C’est la première rencontre des Lions de l’Atlas devant leur public, après le Mondial Russie-2018, a souligné la même source.

Le sélectionneur national Hervé Renard, devrait annoncer, dans les prochains jours, la liste des joueurs qui seront convoqués pour ce match.

La sélection marocaine s’était inclinée face à son homologue camerounaise sur le score de 0 à 1 à Yaoundé en match de la 1ère journée (groupe B) des éliminatoires de la 31e édition de la CAN 2019. Dans l’autre match de ce Groupe, le Malawi avait battu les Comores sur le même score.



Eliminatoires

CAN 2019 U17



La sélection nationale U17 s’est imposée vendredi au stade olympique de Sousse en Tunisie, face à son homologue libyenne par 1 but à 0, en match comptant pour la deuxième journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations de 2019.

Le but de la victoire des nationaux, qui avaient battu le 20 août dernier l’Algérie par 5 but à 2 dans le cadre de la première journée de ce championnat, a été signé Taoufik Bentaib (20e).

Cette deuxième victoire lors de ces qualifications permet au Maroc de dominer le classement du tournoi avec 6 points devant la Tunisie et l’Algérie, deuxièmes ex-æquo avec 3 points, alors que la Libye est dernière du classement avec zéro point.

Lors de son dernier match face à la Tunisie mardi prochain au stade de Monastir, le Maroc n’a plus besoin que d’un point pour prendre la seule place qualificative à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, prévue en 2019 en Tanzanie.