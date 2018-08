Divers sportifs

EN féminine



La sélection nationale féminine s’est classée à la troisième place au tournoi international de Cotif disputé à Valence en Espagne.

L’équipe nationale a fait match nul (2-2) face au club espagnol d’Albacete suite à deux réalisations de Ghizlane Chahiri (52e) et Btissam Jraidi (65e).

A l’issue de ce résultat, la sélection nationale totalise 5 points (une victoire, deux nuls et une défaite) et complète le podium de cette édition.



Trail



La troisième édition de “Chefchaouen la Traversée Trail” aura lieu le 1er septembre sur deux parcours, avec la participation de quelque 200 participants de plusieurs nationalités.

Les traileurs expérimentés et amateurs, venus du Maroc, d’Espagne, de France et de Tunisie notamment, fouleront les montagnes du Rif sur un parcours assez technique, indique l’Association Sport Solidarité dans un communiqué, ajoutant que ce trail “atypique” permettra de relier les rives de la Méditerranée à la montagne.

La course sera organisée sur deux parcours, l’un de 61 km, qui partira des rives de la Méditerranée Kaa Asras, l’autre de 30 km qui débutera d’Akchour, précise la même source.

Le trail évoluera sur des chemins et sentiers de montagne traversant le parc Talassemtane, des petits villages passant par Akchour avant d’emprunter les venelles de la médina jusqu’à la place Outa El Hammam de Chefchaouen.

La traversée sera marquée par la présence, en tant qu’invité d’honneur, de Abdelilah Saber, ancien footballeur marocain international qui a participé à la Coupe du monde 1998 avec les Lions de l’Atlas.

“Chefchaouen la Traversée Trail” sera également une occasion privilégiée pour les participants de découvrir cette splendide région, sa nature et sa biodiversité, ainsi que la ville de Chefchaouen “la perle bleue”, tout en mettant la lumière sur les bienfaits de la pratique sportive auprès de la population.