Divers sportifs

Billetterie de la Super Coupe d’Espagne



En marge des célébrations de la Fête du Trône et de la Fête de la Jeunesse, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) organise en partenariat avec la Fédération royale espagnole la Supercoupe d’Espagne.

Cette rencontre opposera le Séville FC au FC Barcelone le 12 août 2018 au Grand Stade de Tanger à 21H00.

A cette occasion, le comité d’organisation porte à la connaissance des supporters que la mise en vente des billets du match dans les guichets débutera à partir de ce samedi 4 août.

Le comité d’organisation fait savoir également que la mise en vente des billets via le site officiel de la FRMF (www.frmf.ma) devait débuter hier.

Les places étant numérotées, les spectateurs doivent être munis d'un billet y compris les enfants en bas âges.

Le comité d’organisation a fixé les prix des billets comme suit :

Catégorie 3: 350 dh.

Catégorie 2 : 500 dh.

Catégorie 1 : 900 dh

Catégorie Premium : 1500 dh.

Catégorie VIP : 2000 dh.

Points de vente des billets :

A Tanger : Grand stade de Tanger.

A Casablanca: le complexe sportif Mohammed V.

A Rabat: le complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan.

Points de retrait des billets achetés via le web:

A Tanger: Ligue du nord, Issam Sport.

A Casablanca : Complexe Mohammed V de Casablanca.

A Rabat : complexe Prince Héritier Moulay El Hassan.

Horaires d’ouverture des points de vente :

Matin de 9h00 à 13h00 et l’après midi de 14h00 à 19h00.

Remarques :

-Pour tout achat de billets aux guichets, prière d'être muni de votre Carte d'Identité Nationale (CIN).

-Pour tout achat de billets via le web, prière d'être muni de votre CIN et de votre récépissé d'achat (voucher).



Les sanctions

de la FRMF



La Commission d'éthique de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réunie et a décidé ce qui suit:

-Affaire relative aux injures proférées à l'encontre du secrétaire général de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) par le président du club Widad Sportif Témara: classée après le retrait du dossier par le plaignant.

- Affaire déposée par l'Association sportive Mouloudia Assa à l'encontre des clubs Tihad de Casablanca (TAS) et Nejm Chabab de Casablanca: classée pour absence de preuves.

- Affaire relative à de présumés résultats truqués du match déposée par l'Association Tihad sportif Boudnib à l'encontre de l'Olampique Arfoud: classée pour insuffisance de preuves.

- Affaire déposée par le club de l'Association Jeunesse Sportif Derb Ghalef de futsal suite au préjudice subi après le résultat du match du Difaa Nassim Casablanca face à l'Ittihad Laâyoune: suspension du gardien de but du Difaa Nassim de Casablanca de futsal, Saad Baba de toutes activités liées au football pour une durée de deux ans avec une amende de 100.000 dh pour avoir truqué le résultat du match de son club face à l'Itihad Laâyoune en classant l'affaire opposant les accusés pour absence de preuves.

- Affaire déposée par le club Kifah Sidi Yahya à l'encontre du club Hilal Ribati pour sa non-présence sur le terrain à l'heure réglementaire lors de son match face au club Lalla Mimouna sans fournir aucune explication: le club Hilal Ribati a écopé d'une amende de 10.000 dh avec classement de l'affaire pour absence de preuves.