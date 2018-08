Divers sportifs

Football



La sélection nationale U20 a perdu face à son homologue uruguayenne sur le score de 2 buts à 1, mercredi dernier à Valence en Espagne en match de la troisième journée du tournoi international de Cotif.

Les poulains de Mustapha Madih ont ouvert le score sur penalty par Rabass Mohammed (29e). Les deux buts de l’équipe adverse ont été inscrits par Rodrigo (68e sp, 71e sp).

Le Onze national avait perdu son match de la première journée contre la Russie (4-3), avant de surclasser lors de la deuxième manche son homologue quatari (2-1).

La sélection marocaine affrontera ce samedi l’équipe de Valence.



Beach-trail



La station balnéaire de Sidi Rahal, située à 30 minutes de Casablanca, accueillera le 30 septembre prochain le 1er beach-trail écologique et social, à l'initiative de l’Association Trail Maroc, annoncent les organisateurs.

Quelque 600 coureurs sont attendus, ainsi que de nombreux marcheurs sur trois parcours de 29 km, 19 km et 9 km. Le tout dans une zone côtière, riche en plages désertes et paysages à couper le souffle, entre mer et dunes de sable, précise l’Association Trail Maroc dans un communiqué.

Et comme toujours, la volonté de faire cohabiter l’élite du Trail et les amateurs se traduit dans le tracé de ces parcours.

Volontairement ancrée dans des pratiques écologiques, l’Association Trail Maroc a également construit le décor de ce village course avec des matières recyclées : bar en palettes, arche en sable et bouteilles, pouf en toiles de jute… un accueil en Eco-cosy, selon le communiqué, qui ajoute que tous les parcours sont nettoyés en amont. Des centaines de kilos de déchets sont ainsi ramassés par des jeunes de la région qui seront rémunérés pour effectuer cette action noble. Ils seront à l’avenir les ambassadeurs de la protection de ce bout du littoral.

Après Takerkoust en février et Amizmiz en avril dernier, l’Association Trail Maroc continue sa trilogie annuelle des Trails ECO, de plus en plus affirmés dans une démarche écologique et sociale.