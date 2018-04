Divers Economie

Renforcer le partenariat en matière de transport aérien entre le Maroc et le Sénégal



La promotion du transport aérien et les perspectives de la coopération bilatérale ont été récemment à Casablanca, au centre d’entretiens entre Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Economie sociale, et Maimouna Ndoye Seck, ministre sénégalaise des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, actuellement en visite de travail au Maroc.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont discuté des actions à engager en vue de donner un élan à la coopération liant les deux pays, particulièrement dans le domaine du transport aérien et des infrastructures aéroportuaires, "conformément aux Hautes instructions des chefs d’Etat des deux pays".

Au terme de cette entrevue, M. Sajid a déclaré à la presse que "le Royaume et le Sénégal partagent les mêmes convictions et sont déterminés à renforcer leur partenariat en matière de transport aérien afin de relever les défis auxquels est confronté ce secteur stratégique et promouvoir le transport aérien au niveau africain".

Saluant les relations "fortes et exemplaires" et la solidité des liens unissant Rabat et Dakar, le ministre a réaffirmé que le Maroc est "prêt et disposé" à partager avec le Sénégal son expérience et à accompagner le développement que connaît le transport aérien en Afrique.

De son côté, Mme. Seck a souligné que SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence Macky Sallont, Président de la République du Sénégal, ont donné des instructions fermes pour le développement d’un partenariat entre la Royal Air Maroc (RAM) et la compagnie nationale du Sénégal, Air Sénégal, ajoutant qu’"entre Rabat et Dakar le partenariat est séculaire dans tous les domaines".

La ministre a indiqué que "la réunion d’aujourd’hui a été l’occasion de discuter des moyens à même de consolider ce partenariat et le généraliser dans d’autres secteurs qui vont au-delà des compagnies aériennes, notamment la formation et la gestion des aéroports".

Le développement du transport aérien en Afrique a été également au cœur des entretiens, a-t-elle noté, faisant savoir que les deux parties ont examiné la possibilité d’ouvrir de nouvelles liaisons aériennes directes entre le Maroc et le Sénégal pour le transport de passagers et de marchandises.



Hausse du trafic des passagers à l’aéroport Oujda-Angad en mars dernier



Le nombre de passagers ayant utilisé l'aéroport Oujda-Angad durant le mois de mars dernier s'est élevé à 42.149 contre 35.507 durant la même période de l’année 2017, soit une hausse de 18,71%.

Selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, en mars dernier, se répartissent entre 21.733 à l'arrivée et 20.416 au départ, contre 18.764 à l'arrivée et 16.743 au départ durant la même période de l'année 2017.

Durant le même mois, l'aéroport de la capitale de l'Oriental a enregistré 364 mouvements d'avions contre 319 en mars 2017, soit une augmentation de 14,11 %, précise-t-on.

En 2017, 634.961 passagers ont utilisé cette plateforme aéroportuaire, contre environ 553.159 lors de l'année 2016, en progression de 14,79 %.

L'aéroport Oujda-Angad est lié à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille et Beauvais), de la Belgique (Bruxelles, Charleroi), d’Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).