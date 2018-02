Divers Economie

761 certificats négatifs délivrés à Nador en 2017



L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre régional d'investissement de Nador ont délivré, durant l'année 2017, quelque 761 certificats négatifs pour la création d'entreprises, en baisse de 1% par rapport à 2016.

Les deux établissements ont reçu, au cours de l'année écoulée, un total de 843 demandes de certificats négatifs, dont 761 ont été approuvées, soit un taux de satisfaction de 90%, indique un rapport de la Délégation provinciale du commerce et de l'industrie.

Par secteur, le commerce vient en premier rang avec 314 certificats (40%), suivi des services avec 274 certificats (36%), du bâtiment et travaux publics avec 135 certificats (17%) et de l'industrie avec 29 certificats (4%).

S'agissant du statut juridique, les Sociétés à responsabilité limitée se sont taillées la part du lion avec 64% des entreprises créées, suivies des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (28%) et des personnes physiques (7%), précise la même source.

Un total de 768 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés en 2016 par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le cCentre d'investissement de Nador, contre 678 certificats en 2015.



Séminaire à Agadir sur les mesures fiscales de la loi de Finances 2018



Les mesures fiscales phares de la loi de Finances 2018 seront au cœur d’un séminaire régional qui se tiendra ce mercredi à Agadir, à l’initiative de l’organisation professionnelle des comptables agréés.

Cette rencontre est organisée en collaboration avec la section Souss-Massa de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Outre des représentants de ces deux institutions, le débat sur les principales mesures apportées par la loi de Finances verra la participation également du président de la Chambre de commerce, d’industrie et des services d’Agadir et du directeur régional des impôts.

La loi de Finances pour l'année en cours a apporté plusieurs nouveautés d'un point de vue fiscal et douanier aussi bien pour les particuliers que les entreprises.