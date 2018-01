Divers Economie

Zone franche d'Agadir



La Zone franche industrielle d’Agadir, dont la convention a été signée dimanche sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, est un projet structurant à forte valeur ajoutée, a souligné le président du Conseil de surveillance de la société MEDZ, Abdellatif Zaghnoun.

Portant sur une zone de 300 ha, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée et en droite ligne des objectifs du Plan d’accélération industrielle (PAI), a affirmé M. Zaghnoun dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de présentation de la déclinaison régionale du PAI pour la région Souss-Massa.

Ce projet traduit la volonté de l’Etat de mettre à la disposition des investisseurs une plateforme pour accueillir leurs projets avec toutes les infrastructures d’accès nécessaires, a ajouté M. Zaghnoun, notant que le rôle de la société MEDZ est de réaliser l’ensemble des études techniques, urbanistiques, commerciales et de marché. La Zone franche industrielle d’Agadir sera intégrée dans une zone urbaine et donnera accès à un foncier industriel aux standards internationaux et à des prix compétitifs. Cette zone franche permettra de renforcer l’attractivité de la région et d’y drainer des activités exportatrices et créatrices d’emplois.



Suppression du timbre mobile de 20 dirhams



La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé avoir retiré de la vente le timbre mobile de 20 dirhams sur support papier, soulignant que celui-ci n’est plus exigible pour l'accomplissement des formalités administratives.

Dans un communiqué, la DGI indique que le timbre de 20 dirhams sur support papier a été retiré de la vente à partir du premier janvier, et ce en application des dispositions de la loi de Finances 2018.

La DGI note toutefois que certains actes et documents demeurent soumis au paiement du droit de 20 dirhams, sous forme de visa pour timbre auprès des recettes de la DGI ou par voie de déclaration électronique.

Il s’agit des actes et conventions assujettis à la formalité de l’enregistrement énumérés à l’article 127 du Code général des impôts, des connaissements établis pour la reconnaissance des marchandises objet d’un contrat de transport maritime et des procès-verbaux de réception, à titre isolé, de véhicules à chenilles, de tracteurs à pneus et de machines agricoles automotrices.