Divers Economie

Souss-Massa: 213 projets d’investissement validés en 2017



213 projets d’investissement ont été approuvés dans la région de Souss-Massa durant l’année 2017 pour un montant global de l’ordre de 17,9 milliards de DH (MMDH). Ces projets permettront la création de près de 12.793 opportunités d’emplois, indique le Conseil régional d'investissement (CRI) dans un communiqué parvenu à la MAP.

Par rapport à 2016, l’année passée a enregistré une augmentation significative de 491% en terme de montant d’investissement validé et de près de 4% en ce qui concerne le nombre de projets ayant reçu un avis favorable, relève la même source qui fait état aussi d'une évolution de 153,7% du nombre de postes d’emploi à générer. La répartition territoriale des investissements approuvés montre que la préfecture d’Agadir Ida Outanane reste la principale destination des investissements au niveau régional. Durant l’année écoulée, elle a ainsi concentré 63% des projets traités favorablement avec une enveloppe d’investissement qui dépasse 11 MMDH, soit 62% des investissements injectés dans la région de Souss-Massa. En termes d’emplois à créer, la préfecture d’Agadir Ida Outanane concentre aussi 71% des opportunités d’emplois dans la région, soit plus de 9000 postes.



Augmentation record des exportations des produits d’artisanat



Les exportations des produits d’artisanat ont enregistré en 2017 une augmentation record de plus de 32,5% par rapport à l’année précédente, confirmant ainsi la tendance ascendante entamée depuis 2014, indique, jeudi, le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale. Les vêtements traditionnels se positionnent en tête de liste des produits exportés avec une part de 23% du chiffre d’affaires à l’export du secteur, devançant ainsi d’autres produits, historiquement prisés par le marché étranger tels la poterie et le tapis, relève le ministère dans un communiqué. Les pays arabes sont les principaux demandeurs des produits d'artisanat marocains avec 29% des exportations du secteur, suivis des Etats-Unis d’Amérique (23%), ajoute la même source qui note que les pôles de Casablanca et Marrakech continuent à promouvoir les exportations avec une part de 78% du total exporté. La contribution de la capitale économique aux exportations globales passe à 46%, précise le communiqué, ajoutant que la ville de Nador préserve son positionnement à la 3ème place, et continue sa progression en enregistrant une part de 14% dans le chiffre d’affaires à l’export.