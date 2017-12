Divers Economie

L’endettement net du Groupe Addoha en baisse



A fin octobre 2017, l’endettement net du Groupe Addoha est estimé à 5,9 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 3,4 MMDH depuis le lancement de son "Plan Génération Cash" (PGC) début 2015, a annoncé récemment, l’immobilière cotée en Bourse. Le comité stratégique d’Addoha s’est réuni, le 6 décembre 2017, pour analyser les réalisations du PGC à fin octobre 2017, faisant état d’un Gearing qui atteint un niveau confortable de 31,5%, offrant au Groupe une importante marge de manœuvre pour appréhender l’avenir avec sérénité.

A deux mois de la fin de son plan de restructuration, le Groupe Addoha réalise ses objectifs et se tourne vers l’avenir, et ce en dépit d’un contexte conjoncturel peu favorable, souligne le leader national du secteur de l’immobilier dans un communiqué. Depuis le lancement du PGC, le stock initial de produits finis qui s’établissait à 15.000 unités a été réduit de plus de 9.300 unités, ajoute la même source, notant que le Groupe est parvenu à réaliser plus de 23,6 MMDH de cash collecté sur la période du Plan, dont 15,1 MMDH sur le segment Economique et Moyen standing. Poursuivant les enjeux stratégiques inscrits dans le PGC, le Groupe Addoha a réalisé la pré-vente de 10.048 unités du segment Economique et Moyen standing, indique le Groupe dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Pour sa part, le segment Haut Standing enregistre la pré-vente de 1.333 unités, grâce à un positionnement orienté vers la demande locale et à une innovation dans le concept produit en adéquation avec le budget des acquéreurs, a-t-il relevé. Le Groupe Addoha a également rappelé la distribution, le 12 septembre 2017, d’un dividende de 774 millions de dirhams (MDH), soit 2,4 dirhams/action et un rendement de 6,8%.



Le Maroc, l'un des pays les plus attractifs

pour les entreprises sévillanes



Le Maroc fait partie des pays les plus attractifs pour les entreprises de la province de Séville (Sud de l'Espagne), selon l’Agence andalouse de promotion extérieure (Extenda).

L’intérêt des entreprises sévillanes pour le développement de leurs affaires à l’international s’oriente en particulier vers les Etats-Unis, le Maroc, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Allemagne, la France, le Mexique, les Emirats Arabes Unis et la Belgique, a précisé l’agence chargée d’accompagner les entreprises andalouses dans leur projection à l’international.

Plus d’un millier d’entreprises sévillanes ont utilisé les services d’Extenda pour prospecter les opportunités d’affaires à l’étranger durant les dix premiers mois de 2017, Séville arrivant ainsi en tête des provinces andalouses dans ce domaine.

Concrètement, 1.052 entreprises de cette province andalouse ont participé à 453 actions d’internationalisation organisées par Extenda, avec un intérêt particulier accordé au domaine multisectoriel (37%), suivi de l’agroalimentaire (19,7%) et de la consommation (16,8%).

Les actions d’information et de promotion arrivent en tête des services fournis par Extenda, avec respectivement 56% et 37%, notamment les rencontres B2B, les séminaires et la participation aux foires et expositions.

Les entreprises sévillanes étaient déjà arrivées en 2016 en tête des entreprises andalouses bénéficiant des services d’Extenda, avec 1.013 entités (32% du total) ayant participé à 466 actions organisées par l’agence, en hausse de 7,8% par rapport à 2015.