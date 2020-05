Distribution de paniers alimentaires à Rabat

Quelque 200 paniers alimentaires ont été distribués aux familles fragilisées par le Covid-19 à Rabat et ses environs grâce à la collecte d'un montant de 60.490 DH de 205 contributeurs.

Cette action, initiée par le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social (MCISE), la plateforme Wuluj et l'Association Aider sans limite, a commencé depuis une dizaine de jours au fur et à mesure des dons, durant le mois sacré de Ramadan, indique dimanche un communiqué conjoint.

La campagne de collecte des contributions pour la distribution de ces paniers alimentaires a été lancée sur la plateforme "Wuluj.com" par l'Association Aider sans limite, ayant permis de collecter 60.490 DH grâce à la participation de 205 contributeurs, explique-t-on.

Selon la même source, la campagne est prolongée pour permettre de faire bénéficier davantage de familles démunies de la ville de Rabat et ses environs, ajoutant que pour soutenir cette action, il est possible de contribuer en ligne sur "www.wuluj.com".

Depuis le 30 mars 2020, dans le cadre de sa campagne "S'entraider pour aider", le MCISE a dédié sa plateforme de prévente "Wuluj.com" à la collecte de dons au profit d’associations humanitaires et des start-up innovantes à fort impact social, dans le but de les aider à implémenter des solutions concrètes pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, rappelle le communiqué.