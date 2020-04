Distribution d'aides alimentaires aux MRE de Madrid

Des aides alimentaires ont été distribuées aux membres de la communauté marocaine résidant dans la région de Madrid à l'occasion du mois de Ramadan, et ce dans le cadre d'une initiative humanitaire lancée par le Centre culturel international de coexistence ALIF en vue de soutenir les Marocains dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19.

Cette opération, qui a nécessité la mobilisation des membres du Centre aux côtés de 50 volontaires, a permis de soutenir et d'aider les Marocains établis dans la communauté autonome de Madrid, et ce depuis la déclaration de l'état d'alerte dans le pays pour lutter contre la propagation du Covid-19, a précisé le Centre dans un communiqué, parvenu samedi à la MAP.

Le Centre, situé à la commune de Las Rozas dans la banlieue de Madrid, a relevé que cette initiative humanitaire a bénéficié à plusieurs membres de la communauté marocaine qui ont été touchés par les mesures restrictives imposées par les autorités pour faire face à la propagation du virus, ainsi qu'à des immigrés et des ressortissants marocains bloqués en séjour touristique dans la région depuis le déclenchement de la pandémie.

Toujours selon le communiqué, le Centre a reçu des quantités importantes de denrées alimentaires offertes par plusieurs institutions espagnoles, ainsi que par la Banque alimentaire, qui ont été distribuées en faveur de 884 familles établies dans la région. Et de souligner que cette opération se poursuivra pour atteindre un plus grand nombre de familles nécessiteuses, notant qu'il sera procédé, grâce au soutien de bienfaiteurs, à la distribution de paniers alimentaires de Ramadan pour certaines familles démunies, une initiative humanitaire qui est devenue une tradition annuelle menée par de nombreuses associations marocaines actives dans les différentes régions d'Espagne.

Créé en 2019 à l'initiative de l'Association ALIF d'enfants et de familles marocains en Espagne, le Centre culturel international de coexistence est une structure ouverte à toutes les communautés étrangères établies dans le pays ibérique, en particulier celle marocaine, une manière de renforcer l'intégration et l'épanouissement des communautés d'immigrés dans le pays d'accueil et de promouvoir les valeurs d'ouverture, de coexistence et d'acceptation de l'autre dans sa différence.

Le Centre, érigé sur une superficie totale de 340 m2 à proximité de la mairie de Las Rozas, vise en particulier à rapprocher les Espagnols et les communautés étrangères installées en Espagne de la culture, de la civilisation et des valeurs marocaines authentiques et à promouvoir la multiculturalité, le dialogue entre les cultures et les civilisations, la coexistence et la culture du vivre-ensemble.