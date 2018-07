Distinction marocaine au tournoi international du muay-thaï au Caire

Le Maroc a remporté deux médailles d'or et quatre de bronze lors du tournoi international d'Egypte de muay-thaï qui a pris fin dimanche soir au Caire.

Les deux médailles d'or ont été décrochées par Youssef Al-Faqi (-54 kg) et Otmane Fakkaki (+91 kg), représentant respectivement la Ligue de Souss-Massa et la Ligue du Centre.

Le Maroc a été représenté dans les catégories de -57 kg, -63,5 kg, -71 kg, -76 kg, -86 kg et +91 kg.

En plus du Maroc, plusieurs pays ont pris part à ce tournoi, en l'occurrence l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Jordanie et l'Egypte, pays hôte.

Le choix des éléments représentant le Maroc a été opéré de sorte à donner l'opportunité au plus grand nombre de champions nationaux de participer aux manifestations sportives internationales, selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et disciplines assimilées.

Le tournoi international d'Egypte de muay-thaï a été organisé, les 29 et 30 juin, à l'initiative de l'ambassade du Thaïlande au Caire en partenarait avec l'Association égyptienne de muay-thaï et la Confédération africaine de la discipline.