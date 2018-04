Distinction marocaine à la Coupe internationale Mohammed VI de karaté

La sélection nationale marocaine masculine a remporté la médaille d'or catégorie "Kata" lors de la 14ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, 5ème étape du circuit "Premier League", qui a été organisée du 6 au 8 avril à Rabat sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, tandis que la sélection nationale féminine a remporté la médaille d'argent.

Le trio marocain Adnan El Hakimi, Bilal Benkacem et Mohamed El Hani a remporté la médaille d'or après avoir battu en finale le trio malaisien (champion d'Asie), alors que l'équipe espagnole et l'équipe turque sont arrivées en 3e place et ont été récompensées par la médaille de bronze.

De son côté, l'équipe nationale marocaine féminine a décroché la 2e place (médaille d'argent), après sa défaite en finale face à l'équipe turque, tandis que l'équipe italienne et l'équipe espagnole ont occupé la 3e place, remportant ainsi la médaille de bronze.

Sur le plan individuel, la Marocaine Khaoula Ouhammad (moins de 50 kg) s'est contentée de la médaille d'argent après avoir perdu en finale face à la Japonaise Miyahara Miho, au moment où la troisième place (médaille de bronze) a été du ressort de la Française Recchia Alexandra et de la Turque Ozcelik Arapoglu Serap. Cette édition a connu la participation de 72 pays avec 600 karatékas classés parmi les 50 premiers au niveau international.

Le circuit "Premier League", dont les cinq étapes sont organisées en France, aux Pays-Bas, aux Emirats arabes Unis, en Allemagne, outre le Maroc, constitue l'une des meilleures compétitions internationales de karaté, soit l'une des plus importantes compétitions qualifiant aux Jeux olympiques (JO).

Le Maroc est le seul pays africain à abriter la "Premier League" compte tenu du niveau d'organisation dont il a fait preuve lors des éditions précédentes aussi bien au niveau technique que de la gestion. Les compétitions de "Premier League" constituent une occasion pour gagner des points, en vue de se qualifier aux JO prévus à Tokyo en 2020 et une opportunité devant l'équipe nationale pour décrocher des médailles, après en avoir remporté 17 lors du "Premier League 2017".