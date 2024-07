Distinction marocaine à la 20ème Semaine nautique internationale de M’diq

Les champions marocains se sont distingués lors de la 20ème édition de la Semaine nautique internationale de M'diq (SNIM), en raflant la majorité des prix dans diverses catégories de cette compétition, qui a pris fin dimanche.



Les concurrents marocains ont récolté 19 médailles, dont six d'or et sept d'argent, au terme de cette compétition, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le Royal Yacht Club de M'diq, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la préfecture de M'diq-Fnideq, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile.



Ainsi, Yassine El Wafi du Club Dalia Sports Nautiques a remporté l'or en Optimist "Overall", Mohamed Abbad de la Marine Royal, l'or en Optimist catégorie "Junior", Ouiam Douaoui du Club Dalia Sports Nautiques l'or en Optimist "féminine", Mohamed Dadach du Club Royal Nautique de M'diq et champion d'Afrique en Optimist l'or en ILCA-4, Abderrazak El Moustatir l'or en ILCA-6, tandis qu'Ilias Kharbouch a décroché l'or en ILCA-7.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Club Royal Nautique de M'diq, Ali El Younsi, a souligné que le club a réussi à organiser cet événement international, devenu un rendez-vous incontournable et une occasion pour les champions marocains et internationaux de se distinguer.



Et d’ajouter que les vents ont favorisé le succès de cette manifestation, qui s'est étendue sur une période de cinq jours, durant laquelle les 107 participants ont pu apprécier la côte de M'diq.



De son côté, le président du comité technique de la 20e édition de la Semaine internationale maritime de M'diq, Hamid Sanhaji, a déclaré que cette édition a réuni pour la première fois plus de 100 participants et s’est également distinguée par l'organisation de nombreuses courses dans deux catégories d'Optimist et quatre catégories d'ILCA olympique, notamment ILCA-7, ajoutant que le Club Royal Nautique de M'diq a été le premier à organiser cette épreuve.



M. Sanhaji a également relevé que la clé du succès de toute manifestation maritime réside dans le vent, qui "nous a fait défaut le premier jour, mais a été favorable par la suite", assurant le succès de cette édition.



Par ailleurs, la cérémonie de clôture a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre la Fédération Royale marocaine de voile, le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et le Club Royal Nautique de M'diq, dans le but d'augmenter le nombre de pratiquants de ce sport, ainsi que de contribuer à la découverte de nouveaux champions dans ce sport olympique.



Cette édition, qui s'est déroulée sur cinq jours, a vu la participation de noms et de clubs prestigieux dans le monde de la voile, représentant six pays étrangers, à savoir l'Espagne, l'Italie, les Emirats Arabes Unis, la Tunisie, l'Egypte et le Sénégal, ainsi que le Maroc, représenté par sept clubs.



Cet événement sportif, touristique et culturel est devenu un rendez-vous annuel incontournable, attirant de nombreux champions de renommée mondiale venus se mesurer à des sportifs de haut niveau.



La Semaine maritime internationale de M'diq contribue également au rayonnement touristique de la côte "Tamuda Bay" dans la préfecture de M'diq-Fnideq.