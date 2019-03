Distinction des U15 à Oran

L'équipe nationale marocaine U15 a remporté le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) après sa large victoire face à la sélection mauritanienne (8-0), dimanche à Oran en Algérie.

Les buts du Onze national ont été inscrits par Oussama Daly (34e), Hassan Akboub (36e), Salam Chaouma (48e), Yassin Khalifi (52e), Omar Seddik (54e), Youssef Charouk (60e), Amin Es Sabah (70e) et Redouane Taha (80e).

Les Nationaux décrochent ce titre en enregistrant deux victoires dont celle face à l'Algérie (2-1) et un nul face à la Libye (1-1).

Ce tournoi, disputé en mini-championnat du 20 au 24 mars, a réuni l'Algérie pays hôte, le Maroc, la Libye et la Mauritanie.

Les vainqueurs de cette édition du tournoi UNAF ont été récompensés par des trophées et des médailles lors d’une cérémonie de clôture, en présence notamment de membres du Bureau exécutif de l'UNAF.