Distinction de la sélection marocaine au Championnat arabe de gymnastique

La sélection nationale marocaine féminine de gymnastique a été sacrée championne lors de l'édition 2018 du championnat arabe de gymnastique rythmique et artistique organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI du 21 au 28 décembre à la nouvelle salle M’hamid de gymnastique de Marrakech.

En gymnastique rythmique, les représentantes des couleurs nationales se sont adjugé neuf médailles (cinq en or, une en argent et trois en bronze) et quatre médailles en gymnastique artistique (deux en or et deux en argent).

La sélection nationale était composée de Yasmine Laaroussi, Houda Eddachraoui, Salma Tougui et Hiba Allah Bouhya.

Aux épreuves masculines, la sélection nationale a occupé la deuxième place au classement final. La sélection marocaine était composée des gymnastes Hamza Houssaini, Rachid Moussa, Nabil Zouheir, Aymen Goutou et Mehdi Tougui.

Elle a totalisé un score de 228,701 points lors des six épreuves disputées.

La première place par équipes est revenue à la sélection algérienne (235,901 pts), alors que la troisième place est revenue à la sélection jordanienne (231, 667 pts) suivie de l'Arabie Saoudite (4e/186, 238 pts).

S'agissant des finales individuelles, le Marocain Hamza Houssaini s'est distingué en se classant premier du classement général (80,601 pts).

Organisée par la Fédération Royale marocaine de Gymnastique sous l'égide de l'Union arabe de la discipline, cette édition a connu la participation de douze nations dont le Maroc, pays hôte.