Disparition de Sala Cardiff estime le transfert de Nantes nul et non avenu

Cardiff devrait annoncer à la Fifa que le contrat de 17 millions d'euros qu'il avait accepté de payer à Nantes pour le transfert d'Emiliano Sala est devenu "nul et non avenu" après sa mort dans un accident d'avion, a annoncé lundi le Daily Telegraph.

Selon le quotidien britannique, Sala a signé un contrat avec Cardiff qui a été rejeté par la Premier League et est décédé avant la signature du contrat révisé, ajoutant qu'il existe un différend sur le fait qu'il ait accepté de signer le nouvel accord, ou non.

Une source proche de Cardiff a déclaré que l'accord stipulait que les autorités galloises et françaises du football devaient confirmer aux deux clubs que Sala "était enregistré comme joueur du Cardiff City FC et que le certificat de transfert international du joueur avait été rendu public", est-il également indiqué dans l'article.

Cette même source a déclaré que cela ne s'était pas produit avant la mort de Sala ajoutant que "l'accord de transfert entre Cardiff et Nantes était soumis à plusieurs conditions".

"Si aucune (de ces conditions) n'était remplie, le contrat serait reconnu nul et non avenu, sans paiement dû. Nantes a proposé cette clause. Ils ont demandé la stricte notification de ces exigences", a-t-elle ajouté.

Nantes aurait l'intention de contester la version de Cardiff, affirmant que le club avait rempli les formalités administratives requises.

Réagissant à ce nouvel élément, un porte-parole de la Fifa a répondu qu'elle avait reçu le 26 février une plainte du FC Nantes concernant le transfert d'Emiliano Sala, que la procédure était en cours et qu'elle ne pouvait pas en dire plus à ce stade.

L'avion qui transportait Sala a disparu des radars le soir du 21 janvier au large de l'île de Guernesey, au retour d'un voyage express de Cardiff, où le joueur venait de signer, vers Nantes, pour saluer une dernière fois ses coéquipiers au centre d'entraînement de la Jonelière et prendre quelques affaires.

Son corps avait été retrouvé à bord de l'épave de l'avion, par 67 mètres de fond, et récupéré le 7 février, alors que celui du pilote de l'appareil, David Ibbotson, reste introuvable.