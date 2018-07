Dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni à Londres

Le Maroc et le Royaume-Uni devaient tenir hier à Londres, leur première session du Dialogue stratégique sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue britannique, le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth, Boris Johnson.

La délégation marocaine comprend également la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mounia Boucetta, et le secrétaire d’Etat chargé de l’Investissement, Othmane El Firdaous, ainsi que d’autres hauts responsables de différents départements ministériels.

La session inaugurale du premier Dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni, devrait déboucher sur la signature de plusieurs accords visant à renforcer davantage le cadre juridique existant entre les deux pays.

La tenue de ce Dialogue a marqué une étape nouvelle dans les relations bilatérales entre les deux Royaumes et leur a offert l’occasion, en partenaires fiables et stratégiques, d’édifier un espace de concertation pour donner les directives stratégiques de leur coopération, et de discussions autour de questions prioritaires, notamment, politiques, bilatérales et régionales, sécuritaires, économiques, commerciales ou concernant le volet culturel et l’éducation.