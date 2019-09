Di Maria, la "MCN" à lui tout seul

Pas de Neymar, pas de Mbappé ni de Cavani? Pas de problèmes! En l'absence de la "MCN", Angel di Maria, avec un doublé, a porté le Paris SG vers un succès de prestige contre le Real Madrid (3-0), en Ligue des champions.

Il aurait presque sa place aux côtés de Notre-Dame, de la Tour Eiffel ou de l'Arc de triomphe que les ultras ont représentés dans leur tifo d'avant-match, un clin d'oeil aux sites les plus emblématiques de la capitale, tant sa performance a été monumentale.

Une nouvelle fois, l'Argentin a illuminé Paris, de par ses dribbles, son énergie en défense, et surtout son efficacité, qui fait de lui l'actuel meilleur buteur du club, avec cinq buts en sept matches.

Membre le moins médiatisé de la ligne offensive parisienne, il est pourtant le plus constant des attaquants parisiens - rarement blessé, pas embêté par les suspensions, le "Fideo" a rappelé qu'il était incontournable pour le club qui rêve d'aller loin dans cette C1.

Justement, avec le Real, il avait été un grand artisan du sacre de 2014, en étant désigné meilleur joueur de la finale. Cinq ans et bien des désillusions plus tard, il a montré le chemin à suivre à ses équipiers face à son ancien club, lors du match qui lance vraiment la saison du PSG.

En l'absence d'Edinson Cavani et Kylian Mbappé, blessés, il a enfilé le costume de buteur, en reprenant victorieusement un centre de Juan Bernat sur sa première occasion (14). D'une frappe des 20 mètres imparable pour Thibaut Courtois (33), il a ensuite tué le match. Il n'est pas loin du triplé (61).

Comme Cavani, l'Argentin a aussi multiplié les efforts en défense, se jetant même comme un mort de faim pour presser le gardien belge (45). Il a incarné le "spirit" (état d'esprit) tant désiré par son entraîneur Thomas Tuchel, qui a demandé mardi "du courage" à ses joueurs.

Di Maria a aussi fait du Neymar, qui a observé de sa loge le premier de ses deux matches de suspension. Un petit pont sur Gareth Bale, des caviars pour ses équipiers... l'Argentin n'a pas hésité à sortir de son couloir droit pour orchestrer, dans l'axe, le jeu parisien.

Quelle maestria! Le Parc des princes connaît très bien la musique de l'ancien Red Devil qui célèbre chaque but d'un coeur avec ses doigts: l'Argentin a déjà joué avec succès la partition du pompier de luxe. La saison passée, Marseille, qu'il avait assommé d'un superbe doublé alors que "Ney" et "Edi" étaient absents, avait goûté à la patte du "Fideo" (le "Spaghetti").

Son dernier doublé en Ligue des champions remonte à une autre soirée magique pour les Parisiens, lors du 8e de finale aller contre Barcelone (4-0) en février 2017. Mais ce match avait été suivi par la tragique "remontada" (6-1) qui continue de hanter les supporters.

Aux joueurs du PSG version 2019/20 de montrer que la performance de Di Maria n'est pas un exploit sans lendemain.